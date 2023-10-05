Истории нянь, после которых уши в трубочку сворачиваются

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Многие в детстве сидели с соседскими детьми или младшими братьями и сёстрами, поэтому знают, как это - ухаживать за малышами. Однако во взрослой жизни можно от профессиональных нянь такого наслушаться, что диву даёшься.
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А у вас был опыт работы няней или обращались ли к сиделкам?
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