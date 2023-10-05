FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5980 постов • 1278 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Истории нянь, после которых уши в трубочку сворачиваются

Истории нянь, после которых уши в трубочку сворачиваются

Автор:
05 октября 2023 11:00
Сообщество : Истории
Метки: дети   из работы нянь   интересно   истории   истории про нянь   няня   няня и дети   страшно   
973
13

Многие в детстве сидели с соседскими детьми или младшими братьями и сёстрами, поэтому знают, как это - ухаживать за малышами. Однако во взрослой жизни можно от профессиональных нянь такого наслушаться, что диву даёшься.

×
×

А у вас был опыт работы няней или обращались ли к сиделкам?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: дети   из работы нянь   интересно   истории   истории про нянь   няня   няня и дети   страшно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59529



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Когда не стесняешься собственной тупости
Когда не стесняешься собственной тупости
Казах раскатал женщину, которая «предъявила» ему за русский язык
Казах раскатал женщину, которая «предъявила» ему за русский язык
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
В Москве 241 добрый проект получил гранты от 500 тыс. до 5 млн рублей⁠⁠
В Москве 241 добрый проект получил гранты от 500 тыс. до 5 млн рублей⁠⁠
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор в ресторане

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#интересное#факты#Автовсячина#фильм#полиция#подборка#Разное
#в мире#люди#интересно#животные#аварии#история#позитив#дети#забавно#знаменитости
#автомобили#автомир#Прикол#ДТП#авто аварии#кино#США#Китай#новости#Жизнь
Сколько титана можно извлечь из смартфона iPhone 15 Pro Max ? (2 фото + видео) Сколько титана можно извлечь из смартфона iPhone 15 Pro Max ? (2 фото + видео) Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов 23-летняя мать-одиночка усыновила 33 детей после того, как ее бросил парень 23-летняя мать-одиночка усыновила 33 детей после того, как ее бросил парень Авиакомпания сняла с рейса 3-летнего мальчика с аутизмом из-за маски для лица Авиакомпания сняла с рейса 3-летнего мальчика с аутизмом из-за маски для лица 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка Пользователи рассказали, что приключалось с ними в детском саду Пользователи рассказали, что приключалось с ними в детском саду

На что жалуетесь?

Вернуться