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20 самых невоспитанных и неприятных пассажиров на борту самолета

20 самых невоспитанных и неприятных пассажиров на борту самолета

Автор:
10 апреля 2024 13:56
Сообщество : Юмор
Метки: авиапассажиры   в полете   кактакможно   невоспитанные люди   неприятный опыт   ну и ну   отвратительно   плохие соседи   
1991
21

Авиаперелёты и так доставляют массу неудобств... К сожалению, иногда выходит так, что летишь не только в тесноте, но еще и в обиде — на отвратительных соседей по креслу, которые превратили ваш полет в настоящий кошмар.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авиапассажиры   в полете   кактакможно   невоспитанные люди   неприятный опыт   ну и ну   отвратительно   плохие соседи   
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25  комментариев
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61k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Нищеброд) своего самолета чтоль нету?))
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3k
Froll Полчаса назад
Надо таких высаживать в пути.
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
а люлей ввалить за такое не судьба?
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816
Шурман Полчаса назад
На прошлой неделе летели домой и стюардесса приятная очень :))) моей дочке приносит раскраски и карандаши и еще какую то хрень от эирбалтик , мне конечно приятно но доча берет ей и говорит , тетя отдайте лучше маленьким которые тоже с нами летят . Стюардесса ее поблагодарила и сказала что уже у всех малышей это есть , ну ладно хоть сидела рисовала а не в планшете долбилась .
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63k
Олег Полчаса назад
цивилизованные, толерантные, воспитанные пендосы...... у нас даже кавказцы себя так не ведут
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6k
Дмитрий ! 41 минуту назад
Я не молчу в таких случаях, каждому бы высказал, а может и леща прописал, если бы не поняли.
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43k
Сергей 50 минут назад
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61k
dima423 Час назад
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Ну возьми и кинь ему под ноги, желательно под кресло что впереди, пусть лезет достает))
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61k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну если никто не делает замечания значит всем пох и можно дальше...)) Это я к тому что люди сами позволяют иногда другим творить всякую дичь...
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40k
Александр Час назад
Это цивилизованные европа и сша, вы в нашем диком авторитарном самолете видели ли когда-нибудь подобных свинотварей?
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61k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну заплатит пару тыс баксов штрафа за порчу имущества и нормуль))
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61k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Я бы только рад был если бы рядом со мной незнакомые девки такие номера показывали))
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
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*велосипедик* сделать..
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156
risti Час назад
за некоторые вещи можно 3,14здить
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417
DuckTales Час назад
Слава Богу ни разу не попадал на таких ...
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Ощущение, что люди разучились говорить и воспринимают хамство как должное. Но поколение такое, что с удовольствием выкладывают свои обиды в сеть и ждут поддержки.
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156
risti Б.Касторский Час назад
думаете разговор с такими будет мирным?
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1784 поста (1699 в горячем)

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