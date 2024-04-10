20 самых невоспитанных и неприятных пассажиров на борту самолета

1991
21
Авиаперелёты и так доставляют массу неудобств... К сожалению, иногда выходит так, что летишь не только в тесноте, но еще и в обиде — на отвратительных соседей по креслу, которые превратили ваш полет в настоящий кошмар.
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2. «Мой друг прислал мне эту фотографию. Саудовский принц купил билет для своих 80 ястребов»
4. «Что оставляют люди после себя в самолете. Невероятно, как люди не уважают друг друга. Рейс авиакомпании Air Algiers из Монреаля в Алжир»
8. «Яжемать очень довольна: она придумала, чем занять малыша во время полета, чтобы он не шумел»
17. «Мужчина через проход от меня снял штаны на время полета и остался в трусах. Также он снял носки»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: авиапассажиры в полете кактакможно невоспитанные люди неприятный опыт ну и ну отвратительно плохие соседи
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Ведь парадокс в том, что за свинство эти не очень приятные люди едва ли понесут наказание. А вот за рукоприкладство "воспитателю" уже может и прилететь вполне официально. Это не пустая улица, где дал промеж глаз и ушел... никто даже не узнает как тебя звали... Тут замкнутое пространство.
Как по мне, разбираться и ставить на место таких охамевших пассажиров обязаны бортпроводники, но они неспроста не торопятся иметь дело с проблемными пассажирами. Им может быть проще потом пол в салоне пропылесосить, чем убедить свинью не мусорить.