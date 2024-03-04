25 соседей, которых и врагу не пожелаешь

Совместное проживание с другими людьми сложнее, чем кажется. Даже если это самые близкие друзья! Если поселиться в одной квартире — дружба может подвергнуться серьезным испытаниям. Пассивно-агрессивные замечания, невымытая за собой посуда, прослушивание громкой музыки в тот момент, когда другому нужна тишина... продолжать можно бесконечно. Сабреддит о плохих соседях Bad Roommates: Tales of Irritation — просто кладезь таких историй.
1. «До и после. Мои соседи по комнате были настолько ужасны, что я наконец сказал: "К черту" и снял себе другое жилье. Кошельку больно, зато рассудок цел»
3. «Самый большой грязнуля, которого я когда-либо встречал, только что съехал и оставил после себя это»
4. «Я поймал соседа на краже из моей комнаты, и он съехал в ту же ночь, никому ничего не сказав, как только понял, что его поймали»
9. «Вернулся с каникул и обнаружил, что мои соседи по комнате никуда не уезжали и ни разу не убирались. 2,5 недели назад я навел здесь полный порядок, как можно было так все загадить?»
11. «Я жила у родителей во время каникул и начала получать уведомления от камеры наблюдения в моей спальне. Полуголый мужчина заходил в мою комнату, в мою ванную, пользовался моим туалетом, заглядывал в мой шкаф»
«Оказалось, что это Гейб, приятель для секса моей соседки по квартире. Он свободно заходит в мою комнату, когда меня нет дома. Я очень расстроена этим нарушением приватности. Я слишком остро реагирую?»
15. «Я приготовила ужин для нас обеих, а чуть позже вечером увидела эту записку. Она ожидает, что я буду мыть посуду в течение часа после готовки, хотя сама никогда ничего не готовит»
«Вот что она написала: «Пожалуйста, в следующий раз мой посуду после готовки. Спасибо!»
Подумываю оставить ей милый пассивно-агрессивный ответ: "Конечно! С тебя 22,50 за съеденное блюдо. Пожалуйста, заплати заранее в следующий раз. Спасибо!"».
19. «Я купила две бутылки ликера и сказала соседке, что не возражаю, если она выпьет немного. Это все, что осталось от второй (!) бутылки»
23. «Я сто раз говорила им, чтобы они убирали мусор в корзину. Они ждут, что это сделаю я, хотя я даже не ем пиццу»
24. «В таком состоянии моя бывшая лучшая подруга/соседка оставила свою часть квартиры после переезда»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я лишь раз пускал пожить родственницу, пока меня не было в квартире два года. Больше повторять не хочется.
Супруг-супруга другое дело, там совместный быт и личный выбор каждого. Хотя и там бывают заморочки.