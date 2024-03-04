FISHKINET
Сообщество Юмор 18485 постов • 3671 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
25 соседей, которых и врагу не пожелаешь

25 соседей, которых и врагу не пожелаешь

Автор:
04 марта 2024 13:42
Сообщество : Юмор
Метки: кактакможно   неряхи   ну и ну   плохие соседи   сабреддит   ситуации которые раздражают   сосед-неряха   ужасные соседи   
1962
26

Совместное проживание с другими людьми сложнее, чем кажется. Даже если это самые близкие друзья! Если поселиться в одной квартире — дружба может подвергнуться серьезным испытаниям. Пассивно-агрессивные замечания, невымытая за собой посуда, прослушивание громкой музыки в тот момент, когда другому нужна тишина... продолжать можно бесконечно. Сабреддит о плохих соседях Bad Roommates: Tales of Irritation — просто кладезь таких историй.

×
×

«Оказалось, что это Гейб, приятель для секса моей соседки по квартире. Он свободно заходит в мою комнату, когда меня нет дома. Я очень расстроена этим нарушением приватности. Я слишком остро реагирую?»


«Вот что она написала: «Пожалуйста, в следующий раз мой посуду после готовки. Спасибо!»

Подумываю оставить ей милый пассивно-агрессивный ответ: "Конечно! С тебя 22,50 за съеденное блюдо. Пожалуйста, заплати заранее в следующий раз. Спасибо!"».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: кактакможно   неряхи   ну и ну   плохие соседи   сабреддит   ситуации которые раздражают   сосед-неряха   ужасные соседи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Б.Касторский Час назад
Нет ничего лучше, чем отдельное проживание. Когда живешь один, вся ответственность только на тебе.
Я лишь раз пускал пожить родственницу, пока меня не было в квартире два года. Больше повторять не хочется.
Супруг-супруга другое дело, там совместный быт и личный выбор каждого. Хотя и там бывают заморочки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
64
Петр Петров 3 минуты назад
Да это фото американцев, они постоянно жрут гавно и живут как свиньи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 22 минуты назад
эээээээээ... где они росли интересно?... значит и родители такие же?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony 53 минуты назад
после этого понятно что в доме вообще у себя порядок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat 53 минуты назад
Комментарий к фото
ну как, как будто проверху лежал ещё один ковер, но его убрали\отодрали вон и молоток в кадре
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Саш Час назад
фу-фу-фу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120032



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кто такой загадочный актёр эпизодов Р.Хобуа в комедиях Данелии и почему он ни разу не появился в кадре?
Кто такой загадочный актёр эпизодов Р.Хобуа в комедиях Данелии и почему он ни разу не...
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
Набирающие популярность в сообществах
Товарная стоимость Аляски и Датской Вест-Индии
Товарная стоимость Аляски и Датской Вест-Индии
55 лет назад. Конфликт на острове Даманский
55 лет назад. Конфликт на острове Даманский
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#забавно#интересно#автомир#аварии#кино#авто аварии#интересное
#животные#история#факты#Юмор#новости#Россия#ДТП#Китай#удивительно#дети
#в мире#СССР#кот#автомобили#позитив#машина#Индия#сарказм#снег#искусство
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Британский Дикий Запад: грабители протаранили магазин на автомобиле Британский Дикий Запад: грабители протаранили магазин на автомобиле 25 фотографий в стиле Стэнли Кубрика 25 фотографий в стиле Стэнли Кубрика 20 отвратительных соседей по квартире, жить с которыми просто невозможно 20 отвратительных соседей по квартире, жить с которыми просто невозможно В Лондоне орудует дерзкая банда грабителей в масках В Лондоне орудует дерзкая банда грабителей в масках Соседские склоки: вместо дома мечты — недострой и долгие разбирательства Соседские склоки: вместо дома мечты — недострой и долгие разбирательства

На что жалуетесь?

Вернуться