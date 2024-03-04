25 соседей, которых и врагу не пожелаешь

«Вот что она написала: «Пожалуйста, в следующий раз мой посуду после готовки. Спасибо!»

Подумываю оставить ей милый пассивно-агрессивный ответ: "Конечно! С тебя 22,50 за съеденное блюдо. Пожалуйста, заплати заранее в следующий раз. Спасибо!"».