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В США пекут сладкое печенье с маринованными огурцами

В США пекут сладкое печенье с маринованными огурцами

Автор:
10 апреля 2024 11:59
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Печенье   США   в мире   десерт   огурец   
918
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Американцы не перестают удивлять. Не успели еще жители других стран отойти от огурцов в шоколаде, как пользователи сети обнаружили новый необычный продукт. Речь идёт о сладком печенье с маринованными огурчиками.

Всё дальше от Бога...

Огурцы добавляют в сладкое печенье с арахисовой пастой. Сверху печенье посыпают солью и шоколадной крошкой.

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Метки: Видео   Печенье   США   в мире   десерт   огурец   
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6  комментариев
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40k
Александр 2 часа назад
А что такого? Я кстати очяень люблю шоколад с маринованными огурцами в прикуску. Можете считать меня извращенцем, но вкусы не выбирают и о них не спорят.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 20 минут назад
до такого извращения даже русские не додумались в голодные 90-е(они же "святые"), наверняка такое кушать невозможно)
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4k
Вячеслав Полчаса назад
А ещё хлебало воротят при дегустации селедки под шубой или холодца
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12k
Б.Касторский Час назад
Не люблю шоколад, но люблю маринованные (не соленые бочковые) огурцы. Никогда не понимал, когда люди осуждают вкусы других. Культура питания зависит от места обитания.
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20k
banzai7 2 часа назад
А ещё они водку маленькими глоточками пьют...
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97k
Доктор Джонс 2 часа назад
В Омерике всё через жопу...
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mindflixx
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