В США пекут сладкое печенье с маринованными огурцами

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Американцы не перестают удивлять. Не успели еще жители других стран отойти от огурцов в шоколаде, как пользователи сети обнаружили новый необычный продукт. Речь идёт о сладком печенье с маринованными огурчиками.
Всё дальше от Бога...
Огурцы добавляют в сладкое печенье с арахисовой пастой. Сверху печенье посыпают солью и шоколадной крошкой.
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