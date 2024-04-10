В США пекут сладкое печенье с маринованными огурцами

Антидепрессивные советы

Актриса, у которой еще нет Оскара

Вооруженный техасец остановил грабителя в кафе

Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег

Опоссум залез в дом американки и спрятался в ветвях ёлки

Полицейский случайно зашёл в магазин, когда там происходило ограбление