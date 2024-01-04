Вооруженный техасец остановил грабителя в кафе

Инцидент произошел в начале января 2023 года. Местный житель пришел в кафе и заказал пищу. Однако отведать ее спокойно у него не получилось. Во время трапезы на заведение напал грабитель и стал требовать отдать ему все деньги.

30-летний злоумышленник был в маске и перчатках. Угрожая пистолетом, он прошелся по помещению и собрал у посетителей наличные и драгоценности. Как выяснилось позже, его пистолет был ненастоящим. Тогда посетитель решил спасти ситуацию и вытащил из-за пазухи реальное огнестрельное оружие.

Стоило грабителю на секунду отвернуться, как посетитель совершил выстрел. Грабитель начал падать. Тогда стрелявший подошел к нему и выпустил еще несколько пуль. Злоумышленник скончался на месте.