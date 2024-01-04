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Вооруженный техасец остановил грабителя в кафе

Вооруженный техасец остановил грабителя в кафе

Автор:
04 января 2024 13:35
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   США   Суд   в мире   кафе   ограбление   
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Посетитель кафе в Хьюстоне, штат Ттехас, застрелил мужчину с пистолетом, забравшего у людей деньги и другие ценности.

Инцидент произошел в начале января 2023 года. Местный житель пришел в кафе и заказал пищу. Однако отведать ее спокойно у него не получилось. Во время трапезы на заведение напал грабитель и стал требовать отдать ему все деньги.

30-летний злоумышленник был в маске и перчатках. Угрожая пистолетом, он прошелся по помещению и собрал у посетителей наличные и драгоценности. Как выяснилось позже, его пистолет был ненастоящим. Тогда посетитель решил спасти ситуацию и вытащил из-за пазухи реальное огнестрельное оружие.

Стоило грабителю на секунду отвернуться, как посетитель совершил выстрел. Грабитель начал падать. Тогда стрелявший подошел к нему и выпустил еще несколько пуль. Злоумышленник скончался на месте.

После того, как преступник был обезврежен, мужчина забрал у него награбленные деньги и вернул их пострадавшим. После произошедшего, все посетители, в том числе и стрелок, покинули место происшествия до приезда полиции.

Однако сотрудникам правоохранительных органов все же удалось разыскать мужчину. Им оказался 46-летний местный житель. После допроса дело было передано специальной комиссии.

Недавно стало известно, что жюри присяжных отказалось от уголовного преследования мужчины, убившего грабителя.

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Метки: Видео   США   Суд   в мире   кафе   ограбление   
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12  комментариев
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13k
Владимир 23 минуты назад
Ща БЛМ скакать начнут.
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51k
Aleksandr Минуту назад
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6k
Babangdida 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
OLDer 11 минут назад
Удивлен глупостью нападавшего!
Грабить общепит в Техасе где практически культ оружия.
Где каждый свободно носит ствол.
Да ещё с ненасточщим.
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1k
Gadova 15 минут назад
Это Техас, детка
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9k
MPEG-8 17 минут назад
8+1, нормально там у них.
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5k
Lexx 19 минут назад
А тут ещё говорят про "нельзя короткоствол разрешать". Вот хороший пример.
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391k
Алексей Полчаса назад
это же негр!!! как техасец посмел небожителя убить???
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