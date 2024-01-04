Вооруженный техасец остановил грабителя в кафе

Посетитель кафе в Хьюстоне, штат Ттехас, застрелил мужчину с пистолетом, забравшего у людей деньги и другие ценности.
Инцидент произошел в начале января 2023 года. Местный житель пришел в кафе и заказал пищу. Однако отведать ее спокойно у него не получилось. Во время трапезы на заведение напал грабитель и стал требовать отдать ему все деньги.
30-летний злоумышленник был в маске и перчатках. Угрожая пистолетом, он прошелся по помещению и собрал у посетителей наличные и драгоценности. Как выяснилось позже, его пистолет был ненастоящим. Тогда посетитель решил спасти ситуацию и вытащил из-за пазухи реальное огнестрельное оружие.
Стоило грабителю на секунду отвернуться, как посетитель совершил выстрел. Грабитель начал падать. Тогда стрелявший подошел к нему и выпустил еще несколько пуль. Злоумышленник скончался на месте.
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После того, как преступник был обезврежен, мужчина забрал у него награбленные деньги и вернул их пострадавшим. После произошедшего, все посетители, в том числе и стрелок, покинули место происшествия до приезда полиции.
Однако сотрудникам правоохранительных органов все же удалось разыскать мужчину. Им оказался 46-летний местный житель. После допроса дело было передано специальной комиссии.
Недавно стало известно, что жюри присяжных отказалось от уголовного преследования мужчины, убившего грабителя.
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Грабить общепит в Техасе где практически культ оружия.
Где каждый свободно носит ствол.
Да ещё с ненасточщим.
1. Убил грабителя - хорошо, разрешить огнестрел
2. Грабитель убил - плохо, запретить огнестрел
3. Агрессивный "учитель" на дороге достал пистолет - плохо, запретить
4. В школе ребенок убил нападавшего с ружьем - хорошо, разрешить
.... и т.д.
Нельзя только на отдельно взятом примере принимать серьезное решение
Человек должен полностью осознавать ответственность за применение огнестрела и применять его на холодную голову