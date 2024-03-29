В США производят соленые огурцы в шоколаде

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Одна из американских фабрик производит солёные огурцы в шоколаде. Готовый продукт продают как десерт.
И эти люди морщатся при виде холодца... Хотя, может это для беременных?
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Тоже наверное американец.))
40 лет от роду. " Ммм... капусточка тушеная с помидорчиками и мясцом... ооооо.. оливочки.. перчик.. кабачочки"
Уже обожравшись привычных нравящихся тебе всегда вкусов, начинаешь ценить некие вкусовые крайности, нюансы.
Но у каждого свои вкусы! Потомки викингов вообще тухлых селёдку и акулу едят, и ничего.
засунул в жопу палец