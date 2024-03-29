FISHKINET
Сообщество Еда 1841 пост • 580 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
В США производят соленые огурцы в шоколаде

В США производят соленые огурцы в шоколаде

Автор:
29 марта 2024 13:19
Сообщество : Еда
Метки: Видео   США   в мире   десерт   огурец   шоколад   
1816
1
1

Одна из американских фабрик производит солёные огурцы в шоколаде. Готовый продукт продают как десерт.

И эти люди морщатся при виде холодца... Хотя, может это для беременных?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Видео   США   в мире   десерт   огурец   шоколад   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
144k
parallax 2 часа назад
У меня друг в детсве ел солёные огурцы макая их в сгущёнку.
Тоже наверное американец.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
JeanLuk 2 минуты назад
Пакость то какая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
bambooworm 5 минут назад
Да, блин, они, огурцы эти, не соленые, в нашем понимании. Маринованные и скорее кисло-сладкие на вкус. Соль в них если и есть, то самую малость. Сахара больше. Такие хоть с майонезом, хоть с шоколадом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Николай 5 минут назад
А потом не понимают как мы пьем водку, дак вот с ними и пьем только без шоколада, он там лишний...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Василий Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Пусть лучше солёные огурцы едят с молоком, говорят после такой трапезы активность мозга возрастает до 100%.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миша Полчаса назад
Нет в США нормальных солёных огурцов, а то сладковатое, что гонят в продажу можно чем угодно залить. В ВОВ кстати, в своем ленд-лизе поставляли брикеты - индейку в шоколаде, бекон в шоколаде, сало в шоколаде. Как особо калорийный рацион для разведчиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 38 минут назад
10 лет от роду. "Бигус? Что это за отвратительное месиво? Жрите его сами! Фаршированные перцы и кабачки? Туда же - в мусорное ведро. Оливки вообще непонятная гадкая хрень."
40 лет от роду. " Ммм... капусточка тушеная с помидорчиками и мясцом... ооооо.. оливочки.. перчик.. кабачочки"

Уже обожравшись привычных нравящихся тебе всегда вкусов, начинаешь ценить некие вкусовые крайности, нюансы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Slonyash 45 минут назад
Больные ублюдки!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
grigorenko vladislav Час назад
"О вкусах не спорят" - сказал кобель, облизывая собственную жопу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Вызывайте дух Задорнова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
698
Дмитрий Базурин Час назад
Пробовал как то я намазать нутеллой соленый огурец, редкостное ...овно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
740
and4634 Час назад
Малосольные с медом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский Час назад
Ел как-то швейцарский шоколад с солью. Было весьма неплохо. Но вот соленый огурец в шоколаде? Не моё, точно.
Но у каждого свои вкусы! Потомки викингов вообще тухлых селёдку и акулу едят, и ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрьевич 2 часа назад
А ещё их можно есть с молочным мороженным! Дарю американцам идею!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Батончик 2 часа назад
Один американец
засунул в жопу палец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3617 постов (3572 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

731522



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
В Москве задержали генерал-полковника ФТС Елену Ягодкину
В Москве задержали генерал-полковника ФТС Елену Ягодкину
Набирающие популярность в сообществах
Идентичные близнецы женились на идентичных близнецах и у них родились «четвертичные близняшки»
Идентичные близнецы женились на идентичных близнецах и у них родились «четвертичные...
Имперский Петербург. Марсово поле
Имперский Петербург. Марсово поле
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#факты#интересно#аварии#Россия#Автовсячина#кино#забавно#Пёс
#животные#автомир#Юмор#люди#ДТП#полиция#собака#кот#позитив#Крокус сити холл
#в мире#машина#Прикол#интересное#авто аварии#подборка#история#кошка#Разное#задержание
"По-любому трофей" "По-любому трофей" Полицейский случайно зашёл в магазин, когда там происходило ограбление Полицейский случайно зашёл в магазин, когда там происходило ограбление Вооруженный техасец остановил грабителя в кафе Вооруженный техасец остановил грабителя в кафе Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора Хитрый оппосум украл с крыльца коробку с печеньем Хитрый оппосум украл с крыльца коробку с печеньем Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег Сотрудница кофейни набросилась с кулаками на своих коллег

На что жалуетесь?

Вернуться