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"Забыла выключить камеру и пошла в туалет": провалы, которые произошли во время онлайн-совещаний

"Забыла выключить камеру и пошла в туалет": провалы, которые произошли во время онлайн-совещаний

Автор:
10 апреля 2024 10:42
Сообщество : Юмор
Метки: Онлайн   Прикол   зум   интересно   истории   на работе   по работе   совещание   
2228
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После ковида многие продолжают работать на удалёнке - и онлайн-совещания стали частью рабочих будней. С одной стороны, это удобно, ведь не нужно ехать в офис. Однако порой случаются позорные ситуации, о которых потом весь коллектив помнит ещё долго.

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Метки: Онлайн   Прикол   зум   интересно   истории   на работе   по работе   совещание   
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2  комментария
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Провокатор 14 минут назад
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Есть кукурузу из банки да ещё и столовой ложкой это просто фу. Теперь все коллеги коситься будут.
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Павел Минуту назад
Присутствовал на конференции в зуме. Спикер закончила речь и думала, что отключилась (по факту - нет) Начала ковыряться в носу и рассматривать извлеченное.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1598 постов (1552 в горячем)

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