"Забыла выключить камеру и пошла в туалет": провалы, которые произошли во время онлайн-совещаний

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После ковида многие продолжают работать на удалёнке - и онлайн-совещания стали частью рабочих будней. С одной стороны, это удобно, ведь не нужно ехать в офис. Однако порой случаются позорные ситуации, о которых потом весь коллектив помнит ещё долго.
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А вы позорились во время созвонов?
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