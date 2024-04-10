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«Чьи подруги?»: набережную в Пинске захватили ужи — змеи даже висят на деревьях

«Чьи подруги?»: набережную в Пинске захватили ужи — змеи даже висят на деревьях

Автор:
10 апреля 2024 10:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   животные   забавно   змеи   пинск   подружки   удивительно   ужи   
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Ужи которую весну могут считать себя главными белорусскими селебрити — стоит только проснуться и выйти на улицу, как это начинает обсуждать половина интернета. Вот в соцсетях навели шуму видео из Пинска с десятками змей в окрестностях городской набережной. Удивило всех в первую очередь даже не их количество, а место для отдыха — декоративные туи, с которых ужи свисают как елочные игрушки.

«Всем, кто страдает герпетофобией, в Пинск лучше не ездить», — подписывают некоторые посты со змеями. Сами пинчане (среди них и автор этого текста) в комментариях уверяют, что для города, а тем более для мест у реки такое змеиное «нашествие» — обычное дело. Даже тем, кто беспокоится за детей и предлагает вызвать МЧС, парируют: ужиков самих надо спасать от малышни, мол, та их радостно хватает и таскает по всей набережной.


Еще комментаторы волнуются, что ужи обнаглеют и заползут туда, куда не следует. Но об этом, говорят, тоже беспокоиться не стоит: массовое скопление змей обычно наблюдается вблизи крупных водоемов. «Уровень воды сильно поднялся. Всегда почему-то много ужей, когда такое происходит. Вода спадет — спрячутся», — пишут местные.



Ну и не обходится без разговоров о том, что среди безобидных ужей может затесаться опасная гадюка.

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Метки: Видео   в мире   животные   забавно   змеи   пинск   подружки   удивительно   ужи   
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5k
Наталья 2 часа назад
Бррррр
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20k
владимир сидорский Полчаса назад
ну так наверху была новость, что стартовал сезон группенсекса на пляжах у людей, а ужи хуже других что ли?
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2077 постов (2028 в горячем)

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