«Чьи подруги?»: набережную в Пинске захватили ужи — змеи даже висят на деревьях

Ужи которую весну могут считать себя главными белорусскими селебрити — стоит только проснуться и выйти на улицу, как это начинает обсуждать половина интернета. Вот в соцсетях навели шуму видео из Пинска с десятками змей в окрестностях городской набережной. Удивило всех в первую очередь даже не их количество, а место для отдыха — декоративные туи, с которых ужи свисают как елочные игрушки.
«Всем, кто страдает герпетофобией, в Пинск лучше не ездить», — подписывают некоторые посты со змеями. Сами пинчане (среди них и автор этого текста) в комментариях уверяют, что для города, а тем более для мест у реки такое змеиное «нашествие» — обычное дело. Даже тем, кто беспокоится за детей и предлагает вызвать МЧС, парируют: ужиков самих надо спасать от малышни, мол, та их радостно хватает и таскает по всей набережной.
Еще комментаторы волнуются, что ужи обнаглеют и заползут туда, куда не следует. Но об этом, говорят, тоже беспокоиться не стоит: массовое скопление змей обычно наблюдается вблизи крупных водоемов. «Уровень воды сильно поднялся. Всегда почему-то много ужей, когда такое происходит. Вода спадет — спрячутся», — пишут местные.
Ну и не обходится без разговоров о том, что среди безобидных ужей может затесаться опасная гадюка.
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