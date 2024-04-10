«Чьи подруги?»: набережную в Пинске захватили ужи — змеи даже висят на деревьях

Еще комментаторы волнуются, что ужи обнаглеют и заползут туда, куда не следует. Но об этом, говорят, тоже беспокоиться не стоит: массовое скопление змей обычно наблюдается вблизи крупных водоемов. «Уровень воды сильно поднялся. Всегда почему-то много ужей, когда такое происходит. Вода спадет — спрячутся», — пишут местные.



Ну и не обходится без разговоров о том, что среди безобидных ужей может затесаться опасная гадюка.