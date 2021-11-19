Ну очень крупные штучки!

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Пускай некоторые из персонажей этих фотографий принадлежат к миру маленьких существ - в нем они настоящие гиганты! Ну, а те, что относятся к существам большим, и вовсе могут вызвать только вздох восхищения!
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Большой Джейк - конь породы брабансон ростом 2,17 метра в холке. В 2010 году попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий конь в мире
Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон сыграл Гору в "Игре престолов". Его рост - 205 сантиметров, вес - 205 кило. На фото он рядом с отцом и дедом. Гены!
Самый крупный в мире селезень кряквы живет в кампусе университета Йорка в Англии. Его рост - более метра
Луи Кулон, француз, живший в начале ХХ века, носил 3,5-метровую бороду, в которой устраивал гнездо для своих кошек. Фото 1904 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
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