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Ну очень крупные штучки!

Ну очень крупные штучки! (31 фото)

Автор:
19 ноября 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: большие   крупные особи   ничего себе!   размер имеет значение   редкое зрелище   удивительное рядом   факты   фотофакты   
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Пускай некоторые из персонажей этих фотографий принадлежат к миру маленьких существ - в нем они настоящие гиганты! Ну, а те, что относятся к существам большим, и вовсе могут вызвать только вздох восхищения!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: большие   крупные особи   ничего себе!   размер имеет значение   редкое зрелище   удивительное рядом   факты   фотофакты   
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4  комментария
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64k
Доктор Джонс 16 минут назад
"Интересно, если ее поцеловать, она превратится в принцессу?" Конечно превратится в принцессу, но только в такую:

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Бэмсяра 54 секунды назад
Комментарий к фото
судя по размерам, она съела принцессу)))
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1k
Дмитрий 2 минуты назад
Как же задолбали дебилы, из поста в пост называющие этих котов мэйкунами!
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Злой сибирец 12 минут назад
Я, конечно, не эксперт, но на фото не капуста, а салат.
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