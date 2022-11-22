Настоящий крупняк. Часть 2

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На большие штуки и посмотреть приятно, и разглядывать их удобно - ничего важного не пропустишь. Так что вот вам еще порция ну очень больших находок!
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Моржиха Фрейя весом 900 килограммов прославилась после того, как выбралась позагорать на моторную лодку и нечаянно ее утопила
Чтобы спилить это дерево без электроинсторумента, лесорубам XIX века потребовалась сдвоенная ручная пила
Источник: — переведено специально для fishki.net
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