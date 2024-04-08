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Настоящий тяжеляк: тест по группам, исполняющим очень тяжёлый рок

Настоящий тяжеляк: тест по группам, исполняющим очень тяжёлый рок

Автор:
08 апреля 2024 20:57
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Power metal   heavy metal   rock   speed metal   Тесты   музыкальный тест   тест   
1680
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Насколько хорошо вы знакомы с творчеством коллективов, играющих метал, тяжёлый рок и альтернативный рок? В тесте будут не только современные исполнители, но и группы 70-х и 80-х годов.

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Метки: Power metal   heavy metal   rock   speed metal   Тесты   музыкальный тест   тест   
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11  комментариев
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1k
greesevold 45 минут назад
Гран-куражь??? Не пил... надо будет попробовать...
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21k
КВТИУ-80 10 минут назад
9 из 10. Ошибка с Catharsis. По поводу "очень тяжёлый рок" не совсем согласен.

А что скажет главный спец. по року на фишках NAZARETH?
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904
Алексей 10 минут назад
Олды знают 10 из 10 )
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21k
Евгений 17 минут назад
Изи. Мне как фанату тяжёлой музыки, было просто.
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7k
Mixalych 20 минут назад
4 из 10. Но два ответа угадал.
П.с. Цой жив
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31k
Григорий 20 минут назад
5 всего. Я хороших знаю, а про всяких Гран-Кураж, Катарсис и Роб Зомби только у вас и узнал.
Ощущение, что в бочку с мёдом воткнули пару ложек говна - угадай чьё?
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35k
Korolev 49 минут назад
10/10 На изи...
10/10 На изи...Посмотреть
10/10 На изи...
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39k
Dobry vojak Svejk 50 минут назад
У меня такой плакат Айронов хрен знает в каком лохматом году висел на стене в комнате )) Рядом с Девой в кабине самолёта и Мускулистой фурией в городе будущего ))
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14k
Андрей А Час назад
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11k
kaboza Час назад
Десятка за 30 сек...легко и непринужденно
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 689 постов (684 в горячем)

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