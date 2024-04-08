Настоящий тяжеляк: тест по группам, исполняющим очень тяжёлый рок

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Насколько хорошо вы знакомы с творчеством коллективов, играющих метал, тяжёлый рок и альтернативный рок? В тесте будут не только современные исполнители, но и группы 70-х и 80-х годов.
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