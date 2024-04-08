"Какая удобная правда!": жители Орска возмутились словами главы МЧС о якобы заблаговременном предупреждении об эвакуации

Жители Старого города, Никеля и других мест, которые затоплены из-за прорыва дамбы, утверждают, что руководство объявило об эвакуации после ЧП, а до этого уверяло, что всё нормально.
Орск тонет. С каждым днём уровень Урала растёт, а вода прибывает. В городе полным ходом идёт эвакуация жителей. Для личного контроля за ситуацией в город прибыл глава МЧС Александр Куренков, и на местном ТВ вышел сюжет о визите руководства МЧС.
В нём были показаны и доблестные спасатели, и благодарные жители, которых вывозят из уже затопленных домов. Но вот слова Куренкова о заблаговременном предупреждении об эвакуации жителей Орска возмутили. Чиновник заявил, что люди сами виноваты - сидели на месте до последнего, а теперь спасателям приходится тратить на них своё время и силы.
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В соцсетях эту позицию назвали "удобной правдой".
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На самом деле, в Старом городе, в пос. Никель и других местах эвакуацию объявили после прорыва дамбы. Т..е. ни о каком заблаговременном беспокойстве речи не шло.
К примеру, 3 апреля мэр г. Орска 3 апреля Василий Козупица опубликовал на своей странице в ВК пост, в котором сообщил, что особой угрозы паводка нет.
“Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет”, — заявил он.
Дамбу прорвало через 3 дня.
И теперь под каждым постом в комментариях мэру припоминают фразу "угрозы нет".
Козупица также сообщил о выплатах, полагающихся за потерю имущества во время паводка. Для людей, потерявших всё, 10 или 50 тысяч рублей - конечно, критично мало.
Размер этой государственной компенсации не добавил оптимизма жителям Орска, и лишь еще больше настроил их против местного руководства.
Кстати, тот пост Козупица, как пишут жители Орска, уже удалил, но интернет помнит всё, и, похоже, от своих слов ему не отвертеться.
А между тем, в Орске началась новая эвакуация жителей, так как из берегов вышла ещё одна река - Елшанка в районе улицы Щорса.
Вода в реке Урал находится на уровне 963 сантиметра. Там затоплены 10168 жилых домов и более 18000 приусадебных участков. И, похоже, спада воды еще ждать и ждать.
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пошла мразь чиновничья врать-пи34еть-изворачиваться жопы свои худые спасти пытаясь. блRть! за такие дела чинуш расстреливать надо и с полной конфискацией имущества для компенсаций пострадавшим.