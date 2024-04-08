"Какая удобная правда!": жители Орска возмутились словами главы МЧС о якобы заблаговременном предупреждении об эвакуации

Орск тонет. С каждым днём уровень Урала растёт, а вода прибывает. В городе полным ходом идёт эвакуация жителей. Для личного контроля за ситуацией в город прибыл глава МЧС Александр Куренков, и на местном ТВ вышел сюжет о визите руководства МЧС.

В нём были показаны и доблестные спасатели, и благодарные жители, которых вывозят из уже затопленных домов. Но вот слова Куренкова о заблаговременном предупреждении об эвакуации жителей Орска возмутили. Чиновник заявил, что люди сами виноваты - сидели на месте до последнего, а теперь спасателям приходится тратить на них своё время и силы.