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"Какая удобная правда!": жители Орска возмутились словами главы МЧС о якобы заблаговременном предупреждении об эвакуации

"Какая удобная правда!": жители Орска возмутились словами главы МЧС о якобы заблаговременном предупреждении об эвакуации

Автор:
08 апреля 2024 09:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Козупица   Орск   глава МЧС   дамба   затопление   комментарии   халатность   
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Жители Старого города, Никеля и других мест, которые затоплены из-за прорыва дамбы, утверждают, что руководство объявило об эвакуации после ЧП, а до этого уверяло, что всё нормально.

Орск тонет. С каждым днём уровень Урала растёт, а вода прибывает. В городе полным ходом идёт эвакуация жителей. Для личного контроля за ситуацией в город прибыл глава МЧС Александр Куренков, и на местном ТВ вышел сюжет о визите руководства МЧС.


В нём были показаны и доблестные спасатели, и благодарные жители, которых вывозят из уже затопленных домов. Но вот слова Куренкова о заблаговременном предупреждении об эвакуации жителей Орска возмутили. Чиновник заявил, что люди сами виноваты - сидели на месте до последнего, а теперь спасателям приходится тратить на них своё время и силы.




В соцсетях эту позицию назвали "удобной правдой".


На самом деле, в Старом городе, в пос. Никель и других местах эвакуацию объявили после прорыва дамбы. Т..е. ни о каком заблаговременном беспокойстве речи не шло.

К примеру, 3 апреля мэр г. Орска 3 апреля Василий Козупица опубликовал на своей странице в ВК пост, в котором сообщил, что особой угрозы паводка нет.


“Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет”, — заявил он.


Дамбу прорвало через 3 дня.


И теперь под каждым постом в комментариях мэру припоминают фразу "угрозы нет".



Козупица также сообщил о выплатах, полагающихся за потерю имущества во время паводка. Для людей, потерявших всё, 10 или 50 тысяч рублей - конечно, критично мало.


Размер этой государственной компенсации не добавил оптимизма жителям Орска, и лишь еще больше настроил их против местного руководства.



Кстати, тот пост Козупица, как пишут жители Орска, уже удалил, но интернет помнит всё, и, похоже, от своих слов ему не отвертеться.


А между тем, в Орске началась новая эвакуация жителей, так как из берегов вышла ещё одна река - Елшанка в районе улицы Щорса.



Вода в реке Урал находится на уровне 963 сантиметра. Там затоплены 10168 жилых домов и более 18000 приусадебных участков. И, похоже, спада воды еще ждать и ждать.


Источник:

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Метки: Видео   Козупица   Орск   глава МЧС   дамба   затопление   комментарии   халатность   
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19  комментариев
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26k
Сибиряк 2 часа назад
У меня один простой вопрос возникает из года в год, зачем строить капитальное жильё в потенциально опасной зоне затопления. Каждый год, одни и те же населённые пункты в одних и тех же регионах тонут и жалуются на это властям. Почему нельзя решить вопрос с переселением этих населённых пунктов в безопасное место.
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28k
Андрей 2 минуты назад
Чиновники отмыли миллиард бюджетных рублей , а тысячам людей выплатят из бюджета по десять тысяч , а в среднем это будет каждому по 73,7 тысячи рублей
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5k
Максим Макашев 21 минуту назад
что то подобное я уже недавно читал. Писали, что один важный чин говорил, что в Крокусе система автоматического пожаротушения сработала чётко и своевременно
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Комментарий удален
−9
5k
Феликс Дзержинский 22 минуты назад
Со второй минуты про наводнения.
Ссылка www.youtube.com
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23k
Shtoppi Полчаса назад
«Жители Старого города, Никеля и других мест, которые затоплены из-за прорыва дамбы, утверждают, что руководство объявило об эвакуации после ЧП, а до этого уверяло, что всё нормально.»
-----------
пошла мразь чиновничья врать-пи34еть-изворачиваться жопы свои худые спасти пытаясь. блRть! за такие дела чинуш расстреливать надо и с полной конфискацией имущества для компенсаций пострадавшим.
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2k
Dimon 49 минут назад
К сожалению у нас в стране всегда так: пока гром не грянет... Дескать десятилетиями советские мост, дамба, нефтеналивные ёмкости, ж/д дороги, заводы, котельные работали и чё с ними будет? Вот когда херакнет тогда и думать будем! А пока как в фильме: деньги ежегодно выделяемые на ремонт, реконструкцию и постройку - Это не твои и даже не мои! Это их деньги (показывает пальцем вверх)!
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Комментарий удален. Причина: трэш
−14
8k
Alex 2 часа назад
Забегали твари, чуют, что жопы пригорать стали.
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Это чистый залет МЧС . И теперь что бы в сахарную попку руководства не прилетел большой и толстый рассказывают сказки.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1970 постов (1959 в горячем)

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