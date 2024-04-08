Стример Kussia дважды оскорбил город Мурманск, а потом попросил прощения

Дураков в России, как говорится, на годы вперед припасено, и большая часть из них сконцентрирована в ТГ-канале Екатерины Мизулиной. Герой этой недели - некий стример Kussia, который дважды недобрым словом помянул город Мурманск. Что очень не понравилось его жителям. Может и хорошо: чем больше дураков у Мизулиной, тем меньше дураков в стране - воспитательный процесс, однако!
В ТГ-канале Екатерины Мизулиной сомнительную популярность на этой неделе зарабатывал стример Kussia. Благодаря бдительным жителям Мурманска, ему пришлось отвечать за оскорбление в своих видосах славного города-героя, мужественно сражавшегося с нацизмом в годы Великой Отечественной Войны.
Досталось от находящегося в отпуске зумера и городу Дно, в Псковской области. И его жителям, конечно:
"Главное, не подумайте, что я их считаю людьми второго сорта. Нет, не подумайте... Я их вообще за людей не считаю"
Почему-то, в этом видео про город Дно, снова досталось Мурманску.
Жители Мурманска этого пообещали так не оставить и свое обещание выполнили и даже потребовали привлечь стримера к ответственности за реабилитацию нацизма.
Правоохранительные органы применили в работе со стримером старые добрые традиционные методы, после чего появилось видео с извинениями (не только водолазка теперь символ извинений, но и толстовка с капюшоном):
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Стример Kussia оказался понятливым -всё закончилось хорошо. "Письмо по стримеру отозвали", - сообщила Мизулина в своем канале и призвала:
Аккуратнее нужно быть со словами и с любым контентом. Особенно на темы, которые могут обидеть, оскорбить большое количество людей. Всех призываю думать об этом.
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Даже за слова в интернете.