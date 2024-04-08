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Стример Kussia дважды оскорбил город Мурманск, а потом попросил прощения

Стример Kussia дважды оскорбил город Мурманск, а потом попросил прощения

Автор:
08 апреля 2024 19:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Kussia   Екатерина Мизулина   Мурманск   Стример   извинения   оскорбление   
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Дураков в России, как говорится, на годы вперед припасено, и большая часть из них сконцентрирована в ТГ-канале Екатерины Мизулиной. Герой этой недели - некий стример Kussia, который дважды недобрым словом помянул город Мурманск. Что очень не понравилось его жителям. Может и хорошо: чем больше дураков у Мизулиной, тем меньше дураков в стране - воспитательный процесс, однако!

В ТГ-канале Екатерины Мизулиной сомнительную популярность на этой неделе зарабатывал стример Kussia. Благодаря бдительным жителям Мурманска, ему пришлось отвечать за оскорбление в своих видосах славного города-героя, мужественно сражавшегося с нацизмом в годы Великой Отечественной Войны.

Досталось от находящегося в отпуске зумера и городу Дно, в Псковской области. И его жителям, конечно:

"Главное, не подумайте, что я их считаю людьми второго сорта. Нет, не подумайте... Я их вообще за людей не считаю"

Почему-то, в этом видео про город Дно, снова досталось Мурманску.

Жители Мурманска этого пообещали так не оставить и свое обещание выполнили и даже потребовали привлечь стримера к ответственности за реабилитацию нацизма.

Правоохранительные органы применили в работе со стримером старые добрые традиционные методы, после чего появилось видео с извинениями (не только водолазка теперь символ извинений, но и толстовка с капюшоном):

Стример Kussia оказался понятливым -всё закончилось хорошо. "Письмо по стримеру отозвали", - сообщила Мизулина в своем канале и призвала:

Аккуратнее нужно быть со словами и с любым контентом. Особенно на темы, которые могут обидеть, оскорбить большое количество людей. Всех призываю думать об этом.



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Метки: Kussia   Екатерина Мизулина   Мурманск   Стример   извинения   оскорбление   
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4  комментария
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61k
turyst 57 минут назад
Среди нынешней молодёжи, много тех, кто не понимает, что за свои слова нужно отвечать.
Даже за слова в интернете.
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16k
Александр Сучков 9 минут назад
Не надо было ОТЗЫВАТЬ!!! ЭПАТЬ надо было. Человек с голыми ляшками и уродами друзьями "несет говно" в сторону Города! А потом с красивыми глазками и в капюшоне оправдывается и всЁ нормуль!!! Таких малолетних ублюдков надо по полной иметь! Но нет- они же дети????
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29k
Matrosskin Полчаса назад
Стримерам ( хотя - почему стримерам, если есть хорошее русское слово "длбйобы"... ) стоит запомнить - очень непросто собирать выбитые зубы сломанными пальцами.
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21k
КВТИУ-80 55 минут назад
А как по поводу почётной обязанности трепло-стримера. Кстати, кроме кликухи у него фамилия есть?
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1425 постов (1353 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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