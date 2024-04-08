Стример Kussia дважды оскорбил город Мурманск, а потом попросил прощения

Досталось от находящегося в отпуске зумера и городу Дно, в Псковской области. И его жителям, конечно:

"Главное, не подумайте, что я их считаю людьми второго сорта. Нет, не подумайте... Я их вообще за людей не считаю"

Почему-то, в этом видео про город Дно, снова досталось Мурманску.