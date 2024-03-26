Пассажир пошутил о бомбе в рюкзаке на рейсе Мурманск – Москва

Незадачливым шутником оказался 34-летний Илья из Чувашии.

Пассажиров эвакуировали, борт осмотрели и ничего подозрительного не нашли. Рейс в итоге задержали больше чем на 2 часа. Самолёт осмотрели, сообщение об СВУ в его ручной клади не подтвердилось. В итоге, самолет благополучно вылетел в столицу, но без автора неудачной шутки.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Слабоумие и отвага.