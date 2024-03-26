Пассажир пошутил о бомбе в рюкзаке на рейсе Мурманск – Москва

Авиашутникам не имётся. Очередной пассажир борта, вылетающего накануне из Мурманска в Москву наюморил себе на 5 лет тюремного срока, сообщив, что в его рюкзаке находится взрывное устройство, - сообщает SHOT.
По информации SHOT, боинг Smartavia должен был вылететь в Шереметьево около двух часов дня. Во время посадки в самолёт один из пассажиров попросил борпроводника положить его рюкзак не на верхнюю полку, а на свободное сидение сзади него. На вопрос "Что там", мужчина непринуждённо ответил: "Бомба!".
Незадачливым шутником оказался 34-летний Илья из Чувашии.
Пассажиров эвакуировали, борт осмотрели и ничего подозрительного не нашли. Рейс в итоге задержали больше чем на 2 часа. Самолёт осмотрели, сообщение об СВУ в его ручной клади не подтвердилось. В итоге, самолет благополучно вылетел в столицу, но без автора неудачной шутки.
Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Слабоумие и отвага.
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Например, с братишкой повидаться, или с корешем потолковать.
Вот он и выбрал довольно безобидный бескровный способ, не связанный с насилием, молодец.
Подготовился, в рюкзак всё необходимое для КПЗ собрал...
Пообещал кредит списать...
Как обычно