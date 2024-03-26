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Пассажир пошутил о бомбе в рюкзаке на рейсе Мурманск – Москва

Пассажир пошутил о бомбе в рюкзаке на рейсе Мурманск – Москва

Автор:
26 марта 2024 22:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Мурманск   Шереметьево   бомба   пассажир   рейс   шутка   
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Авиашутникам не имётся. Очередной пассажир борта, вылетающего накануне из Мурманска в Москву наюморил себе на 5 лет тюремного срока, сообщив, что в его рюкзаке находится взрывное устройство, - сообщает SHOT.

По информации SHOT, боинг Smartavia должен был вылететь в Шереметьево около двух часов дня. Во время посадки в самолёт один из пассажиров попросил борпроводника положить его рюкзак не на верхнюю полку, а на свободное сидение сзади него. На вопрос "Что там", мужчина непринуждённо ответил: "Бомба!".

Незадачливым шутником оказался 34-летний Илья из Чувашии.

Пассажиров эвакуировали, борт осмотрели и ничего подозрительного не нашли. Рейс в итоге задержали больше чем на 2 часа. Самолёт осмотрели, сообщение об СВУ в его ручной клади не подтвердилось. В итоге, самолет благополучно вылетел в столицу, но без автора неудачной шутки.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Слабоумие и отвага.

Источник:

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Метки: Мурманск   Шереметьево   бомба   пассажир   рейс   шутка   
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13  комментариев
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8k
Обыватель 15 минут назад
А лет через 20 будет рассказывать что его безвинно репрессировали за анекдот
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4k
просто Дмитрий 6 минут назад
Теперь ...в столицу...только "по этапу"
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4k
Anners 7 минут назад
Ну, может, ему срочно нужно было на зону заехать зачем-то. ))))))))
Например, с братишкой повидаться, или с корешем потолковать.


Вот он и выбрал довольно безобидный бескровный способ, не связанный с насилием, молодец.
Подготовился, в рюкзак всё необходимое для КПЗ собрал...
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26k
ЦСКА 11 минут назад
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3k
PtDragon 21 минуту назад
Ну как говорится "За такие шутки в зубах бывают промежутки!"
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8k
Neo Полчаса назад
Стэндапер, }{уев!) Теперь будет время прокачать своё ЧЮ и набраться ума.
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13k
Cornho Полчаса назад
"Не имётся"
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422
Алексей Куликов Полчаса назад
Кто то ему посоветовал.
Пообещал кредит списать...
Как обычно
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422
Алексей Куликов Cornho 23 минуты назад
Ну краской на выборах поливали, им мошенники кредит обещали списать. Не исключаю, что и тут так
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3k
Yus Полчаса назад
Руководство "Как быстро поднять себе срок".
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1406 постов (1333 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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96834



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