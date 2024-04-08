"Узнал про камеру, установленную в съёмной квартире": пользователи рассказали, чего боятся больше всего

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Страхи бывают разные. Кто-то боится пауков, а другие опасаются прожить жизнь, как родители. Авторы страницы "Мой страх" регулярно публикуют откровения пользователей: они милые, нелепые и очень реалистичные. На сообщество подписаны 149 тыс. человек.
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Поделитесь, а какой у вас самый большой страх?
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