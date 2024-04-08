Лодка с эвакуированными жителями затопленного села перевернулась в Самарской области

К счастью, никто не пострадал, если не учитывать, что ждать спасателей пришлось целый час в стылой воде.
В Самарской области, несколько районов которой тоже попали в зону подтопления, перевернулась лодка с жителями села Полудни. Всего на борту находилось 9 человек, включая шестилетнего ребёнка. Одни СМИ пишут, что ЧП произошло из-за перегруза, другие, что из-за столкновения с деревом. Однако и те и другие сообщают, что лодочник, допустивший опрокидывание, был пьян.
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К счастью, все эвакуируемые были в спасательных жилетах. Они смогли ухватиться за ветки дерева, но им пришлось в холодной воде прождать около часа. Тем не менее всё закончилось хорошо. Людей доставили на сушу и передали врачам. По данным медиков, никто не пострадал.
"Все живы. Спасибо тому, кто надел детям жилеты. Пока никто не заболел, надеюсь, что всё будет хорошо", — рассказала одна из пассажирок лодки.
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Всего под водой оказался 6641 дом, эвакуированы более 2 тысяч человек, включая 689 детей. Уровень воды в реке Урал упал на 9 см (до 963 см), но в Илеке поднялся сразу на 24 см (до 890 см), пишут СМИ. В ближайшие дни вода будет только прибывать.
Мэр Оренбурга призвал всех жителей подтопляемых районов не ждать спасателей, а эвакуироваться самостоятельно, поскольку ситуация в ближайшие несколько дней будет только ухудшаться.
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