Лодка с эвакуированными жителями затопленного села перевернулась в Самарской области

Всего под водой оказался 6641 дом, эвакуированы более 2 тысяч человек, включая 689 детей. Уровень воды в реке Урал упал на 9 см (до 963 см), но в Илеке поднялся сразу на 24 см (до 890 см), пишут СМИ. В ближайшие дни вода будет только прибывать.

Мэр Оренбурга призвал всех жителей подтопляемых районов не ждать спасателей, а эвакуироваться самостоятельно, поскольку ситуация в ближайшие несколько дней будет только ухудшаться.