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Природа не перестает удивлять: фото, которые доказывают, что гены непредсказуемы

Природа не перестает удивлять: фото, которые доказывают, что гены непредсказуемы

Автор:
08 апреля 2024 11:08
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Генетика   врожденные аномалии   гены   мутация   особенности тела   удивительное рядом   
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Принять себя таким, какой ты есть, бывает сложно даже обычным людям, что уж тут говорить о тех, кого природа наделила редкими генетическими аномалиями. Однако, как тяжело бы им ни было, они не прячутся по темным углам, а с гордостью демонстрируют свои особенности, и этим остается только восхититься!

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СЭД — это заболевание соединительной ткани, которое подавляет способность организма вырабатывать коллаген. В результате кожа преждевременно сморщивается, из-за чего человек выглядит старше, чем он есть на самом деле.

25. У этих близняшек ахондроплазия. Это генетическое заболевание характеризуется большой головой, короткими руками и ногами, невысоким ростом, выступающим лбом и плоской переносицей

32. Шайла Мэдисон родилась с заболеванием, из-за которого у нее постоянно встают дыбом волосы. Как объясняет ее мама, «синдром нерасчесываемых волос» довольно болезненный, и волосы часто обламываются у корней

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Генетика   врожденные аномалии   гены   мутация   особенности тела   удивительное рядом   
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Porky Pig
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