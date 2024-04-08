Принять себя таким, какой ты есть, бывает сложно даже обычным людям, что уж тут говорить о тех, кого природа наделила редкими генетическими аномалиями. Однако, как тяжело бы им ни было, они не прячутся по темным углам, а с гордостью демонстрируют свои особенности, и этим остается только восхититься!
3. "У моего папы так называемое раздвоение большого пальца или преаксиальная полидактилия. Наблюдается у 1 из 1000 детей. А вот большой палец доставщика из Uber"
4. "Глаз моей жены, который, по словам ее врача, самый необычный из всех, что он видел в жизни"
5. Большие красивые глаза этой девочки обусловлены редким генетическим синдромом, называемым синдромом Аксенфельда-Ригера
10. Неонатальная прогерия или синдром Хатчинсона-Гилфорда. Прогрессирующее генетическое заболевание, из-за которого дети быстро стареют, начиная с первых двух лет жизни
14. "У меня такая штука, болезнь Рейно называется. Вот что происходит каждый раз, когда я замерзаю"
17. "У меня есть кожное заболевание, дерматография, из-за которого на коже появляются выпуклые красные линии в местах, где я легонько ее почесал"
18. "Просто хотел напомнить всем, что мы прекрасны, из-за того/несмотря на то, что у нас витилиго"
19. У Стеф Санджати синдром Ваарденбурга. Это генетическая мутация, из-за которой человек рождается с широко расставленными глазами
20. Хесус родился с редкой генетической мутацией, называемой гипертрихозом, которая приводит к чрезмерному росту волос на любом участке тела
СЭД — это заболевание соединительной ткани, которое подавляет способность организма вырабатывать коллаген. В результате кожа преждевременно сморщивается, из-за чего человек выглядит старше, чем он есть на самом деле.
22. Врожденный меланоцитарный невус. Представляет собой пятно от светло-коричневого до черного цвета, покрывающее поверхность любого размера и любую часть тела
24. Редкое генетическое заболевание, известное как синдром Ваарденбурга. Он может вызвать потерю слуха и изменение цвета (пигментации) волос, кожи и глаз
25. У этих близняшек ахондроплазия. Это генетическое заболевание характеризуется большой головой, короткими руками и ногами, невысоким ростом, выступающим лбом и плоской переносицей
28. Химеры — это организмы с двумя разными наборами ДНК. Человеческий химеризм встречается редко и характеризуется двумя разными линиями эритроцитов или пигментацией кожи
32. Шайла Мэдисон родилась с заболеванием, из-за которого у нее постоянно встают дыбом волосы. Как объясняет ее мама, «синдром нерасчесываемых волос» довольно болезненный, и волосы часто обламываются у корней
Источник: — переведено специально для fishki.net
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