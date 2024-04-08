Принять себя таким, какой ты есть, бывает сложно даже обычным людям, что уж тут говорить о тех, кого природа наделила редкими генетическими аномалиями. Однако, как тяжело бы им ни было, они не прячутся по темным углам, а с гордостью демонстрируют свои особенности, и этим остается только восхититься!