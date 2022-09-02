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35 фото необычных людей, которые доказывают, что гены непредсказуемы

35 фото необычных людей, которые доказывают, что гены непредсказуемы

Автор:
02 сентября 2022 18:35
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Генетика   врожденные аномалии   гены   мутация   особенности тела   удивительное рядом   
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Принять себя таким, какой ты есть, бывает сложно даже обычным людям, что уж тут говорить о тех, кого природа наделила редкими генетическими аномалиями. Однако, как тяжело бы им ни было, они не прячутся по темным углам, а с гордостью демонстрируют свои особенности, и этим остается только восхититься!

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СЭД — это заболевание соединительной ткани, которое подавляет способность организма вырабатывать коллаген. В результате кожа преждевременно сморщивается, из-за чего человек выглядит старше, чем он есть на самом деле.

25. У этих близняшек ахондроплазия. Это генетическое заболевание характеризуется большой головой, короткими руками и ногами, невысоким ростом, выступающим лбом и плоской переносицей

32. Шайла Мэдисон родилась с заболеванием, из-за которого у нее постоянно встают дыбом волосы. Как объясняет ее мама, «синдром нерасчесываемых волос» довольно болезненный, и волосы часто обламываются у корней

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Генетика   врожденные аномалии   гены   мутация   особенности тела   удивительное рядом   
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3  комментария
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1k
RaiJu 2 часа назад
Я сын доктора медицинских наук, в детстве я прочитал американскую книгу Генетические патологии, всё что тут показано, это херня, что написано в той книге.
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3k
3BE3DA4ET 45 минут назад
У нас, в школе, учился парень, у него было по 6 пальцев на ногах.
Кликуху дали соответствующую - Феномен.
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71k
Viktor 2 часа назад
Почему-то возникает ассоциация.

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