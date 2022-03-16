30 человек с редкими особенностями тела

Автор:
16 марта 2022 19:19
Все люди по природе своей уникальны, кто-то — чуть больше остальных. Природа наделила героев этой подборки редкими генетическими аномалиями, а те в свою очередь не постеснялись поделиться своими особенностями с окружающими.
1. "Моя сестра рыжая, и у нее гетерохромия. Генетический шедевр!"
2. "Крутой глаз моего дедушки"
3. "Мой пупок заворачивается идеальной спиралью"
4. "У меня фиолетовые глаза"
5. "Моя борода растет только на одной половине лица"
6. "У меня на ногах пальцы расположены не в порядке убывания длины, как у обычных людей. Средний палец — второй по длине"
7. "У моей невестки глаза разных цветов, а правый зрачок как у кошки"
8. "Клиентка разрешила мне сфотографировать ее руки, на каждой из которых 6 пальцев"
9. "Ехал в автобусе с парнем, у которого 2 мочки на ухе"
10. "Как меняется мое витилиго от зимы к лету"
11. "Я здесь для того, чтобы вдохновлять"
12. "Витилиго моей мамы, с которым она живет уже почти тридцать лет, начало поражать ее волосы"
13. "У меня редкая генетическая аномалия, которая называется дистихиаз (двойной ряд ресниц) . Иногда они растут в направлении глазного яблока"
12. "У меня укороченные большие пальцы, унаследовал по одному от каждого родителя"
15. "У моего мужа редкая генетическая мутация, из-за которой ногти растут вывернутыми наизнанку"
16. "Мой передний зуб располагается ровно посередине лица"
17. "Так выглядит мой глаз после несчастного случая, который я пережил в 16"
18. "У меня не расширяется один зрачок"
19. "Я познакомился с парнем, у которого нет средних суставов"
20. "Я родился с бровью, которая растет вверх. Мама говорит, что это первое, что она во мне заметила"
21. "У моего друга есть проплешина в форме стрелки, указывающей вниз (дизлайка)"
22. "У меня на голове есть огромное родимое пятно"
23. "У меня на ноге есть сросшиеся пальцы"
24. "Завиток в волосах моей дочери"
25. "Мой большой палец почти целиком загибается назад"
26. "Я на полпути к тому, чтобы выглядеть как моряк Попай"
27. "Единственный седой волос на моем теле растет у меня в брови, и он довольно длинный по сравнению с остальными"
28. "Родимое пятно на моей руке похоже на сердце"
29. "Мой левый глаз двухцветный"
30. "Рядом со мной в автобусе ехал парень с шестью пальцами"
Источник:
АНТИФИШКИ
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