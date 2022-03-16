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Сообщество Удивительное рядом 281 пост • 47 подписчиков подписаться
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30 человек с редкими особенностями тела

30 человек с редкими особенностями тела (31 фото)

Автор:
16 марта 2022 19:19
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: врожденные аномалии   генетика   мутация   особенности тела   удивительное рядом   
872
31

Все люди по природе своей уникальны, кто-то — чуть больше остальных. Природа наделила героев этой подборки редкими генетическими аномалиями, а те в свою очередь не постеснялись поделиться своими особенностями с окружающими.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: врожденные аномалии   генетика   мутация   особенности тела   удивительное рядом   
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7  комментариев
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9k
kirpal Час назад
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NIS Полминуты назад
В кунсткамере уже освобождают полки !)
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1k
Froll 57 секунд назад
26.Я бы сказал как у старшего помощника Лома
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3k
Victor 8 минут назад
Аномалия-Элис

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71k
7guest 11 минут назад
N 19. Я тоже могу сгибать верхний сустав пальца на обоих руках, аналогично фото, но у меня все суставы на месте.
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2k
emporio_ss Полчаса назад
Ссылка coub.com
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10k
Леонович Час назад
Ногти на ногах подстирг бы для начала.
У Тома Круза тож зуб по центру
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