«Сначала комплименты, потом платишь алименты»: наши граждане вновь покуражились над постами Джейсона Стетхема

Наверное, перевел пару комментов к своим постам и ему понравился их стиль. И тут же набежали комментаторы:

Если в Монголии - Монгол, то в Чехии - Чехол. Жизнь грустная, зато зарплата смешная.

Ну и далее в том же стиле.

В сети даже есть несколько групп с мудрыми цитатами Стетхема.