«Сначала комплименты, потом платишь алименты»: наши граждане вновь покуражились над постами Джейсона Стетхема

Это уже стало доброй традицией.
Джейсон Стетхем (вообще он Стэйтем, но все зовут его Стетхемом) - один из любимых персонажей у наших. Почему-то именно его посты собирают сотни комментариев, а сам актёр давно стал мемом с множеством ядрёных цитат.
Осторожно, есть матюги:
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Так получилось и в этот раз - актёр выложил новое фото и рунет забурлил:
Хотя иногда что-то подобное выдаёт и сам Стетхем. В прошлом году он поделился снимком в соцсетях и подписал его:
Те, кто знает... знают.
Наверное, перевел пару комментов к своим постам и ему понравился их стиль. И тут же набежали комментаторы:
Если в Монголии - Монгол, то в Чехии - Чехол. Жизнь грустная, зато зарплата смешная.
Ну и далее в том же стиле.
В сети даже есть несколько групп с мудрыми цитатами Стетхема.
Такой вот философ. Хотя ничего из этого он никогда не говорил.
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