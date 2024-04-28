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«Сначала комплименты, потом платишь алименты»: наши граждане вновь покуражились над постами Джейсона Стетхема

«Сначала комплименты, потом платишь алименты»: наши граждане вновь покуражились над постами Джейсона Стетхема

Автор:
28 апреля 2024 21:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Джейсон Стетхем   Мемы   Посты   актер   комментарии   цитаты   
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Это уже стало доброй традицией.

Джейсон Стетхем (вообще он Стэйтем, но все зовут его Стетхемом) - один из любимых персонажей у наших. Почему-то именно его посты собирают сотни комментариев, а сам актёр давно стал мемом с множеством ядрёных цитат.

Осторожно, есть матюги:

Так получилось и в этот раз - актёр выложил новое фото и рунет забурлил:

Хотя иногда что-то подобное выдаёт и сам Стетхем. В прошлом году он поделился снимком в соцсетях и подписал его:

Те, кто знает... знают.

Наверное, перевел пару комментов к своим постам и ему понравился их стиль. И тут же набежали комментаторы:

Если в Монголии - Монгол, то в Чехии - Чехол. Жизнь грустная, зато зарплата смешная.

Ну и далее в том же стиле.

В сети даже есть несколько групп с мудрыми цитатами Стетхема.

Такой вот философ. Хотя ничего из этого он никогда не говорил.

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Метки: Видео   Джейсон Стетхем   Мемы   Посты   актер   комментарии   цитаты   
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