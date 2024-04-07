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15 раз, когда люди заметили безумную архитектуру

15 раз, когда люди заметили безумную архитектуру

Автор:
07 апреля 2024 22:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Безумная   Попадаются   архитектура   воображение   заметили   люди   
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Любой архитектор может спроектировать бетонную коробку с несколькими окнами и назвать ее зданием, но только опытный и талантливый специалист может создать что-то потрясающее. Но профессионалы со слишком живым воображением существуют повсюду, и плоды их труда попадаются повсеместно. В этом посте вы увидите фотографии домов-монстров, которые люди встретили на своём пути.

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Метки: Безумная   Попадаются   архитектура   воображение   заметили   люди   
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DarSie
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