15 раз, когда люди заметили безумную архитектуру

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Любой архитектор может спроектировать бетонную коробку с несколькими окнами и назвать ее зданием, но только опытный и талантливый специалист может создать что-то потрясающее. Но профессионалы со слишком живым воображением существуют повсюду, и плоды их труда попадаются повсеместно. В этом посте вы увидите фотографии домов-монстров, которые люди встретили на своём пути.
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