20 шокирующих скульптур, которые бросают вызов воображению и нервной системе

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Идёшь себе по улице, и вдруг видишь человека, который каким-то волшебным образом застрял в текстурах. Хорошо, что это всё игра воображения американского художника Марка Дженкинса из Александрии, штат Вирджиния. Он шокирует прохожих тем, что использует улицу в качестве идеального декора для своих скульптур в виде реальных людей. Взгляните!
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2.
Его скульптуры сразу привлекают внимание людей, поскольку он размещает фигуры на самых оживленных улицах, повергая окружающих в шок.
4.
Марк начал свое творчество с создания фигурок из малярного скотча в 2003 году, больше интересуясь наблюдением за реакцией общества на его эксперименты, чем искусством. Но только в 2006 году он вместе с Сандрой Фернандес начал “наряжать” фигуры, придавая им гиперреалистичный вид.
8.
Он работал со многими художниками и с несколькими театральными труппами и даже сотрудничал с Гринпис в кампании по повышению осведомленности о таянии льдов в Арктике.
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