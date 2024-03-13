20 шокирующих скульптур, которые бросают вызов воображению и нервной системе

Идёшь себе по улице, и вдруг видишь человека, который каким-то волшебным образом застрял в текстурах. Хорошо, что это всё игра воображения американского художника Марка Дженкинса из Александрии, штат Вирджиния. Он шокирует прохожих тем, что использует улицу в качестве идеального декора для своих скульптур в виде реальных людей. Взгляните!