FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9258 постов • 862 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
20 шокирующих скульптур, которые бросают вызов воображению и нервной системе

20 шокирующих скульптур, которые бросают вызов воображению и нервной системе

Автор:
13 марта 2024 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Скульптуры   воображение   вызов   люди   нервная система   реальные   шокирующие   
1256
21

Идёшь себе по улице, и вдруг видишь человека, который каким-то волшебным образом застрял в текстурах. Хорошо, что это всё игра воображения американского художника Марка Дженкинса из Александрии, штат Вирджиния. Он шокирует прохожих тем, что использует улицу в качестве идеального декора для своих скульптур в виде реальных людей. Взгляните!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Скульптуры   воображение   вызов   люди   нервная система   реальные   шокирующие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
V2.Smirnov 2 часа назад
Думается мне, что он - больной. Судя по обилию трупов и расчленёнки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16k
Dobryi_KOT 2 часа назад
Вряд ли это, с позволения сказать, "творчество" можно считать украшением городов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

277504



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после "разговора" с местными жителями
Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после...
5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли Премию Дарвина
5 высокообразованных мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что выиграли...
Набирающие популярность в сообществах
Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать каждый иностранец
Уровень владения русским С2: пользователи поделились фразами, которые должен знать...
"Если машина ржавеет, то в этом виноват водитель"
"Если машина ржавеет, то в этом виноват водитель"
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 13 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#люди#ДТП#кот#кино#фильм#Автовсячина#Россия
#животные#интересно#машина#интересное#факты#позитив#Разное#собака#полиция#находка
#Прикол#автомобили#в мире#аварии#авто аварии#дети#подборка#улыбнуло#природа#маразм
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева Культовые бронзовые скульптуры от Сьюарда Джонсона Культовые бронзовые скульптуры от Сьюарда Джонсона Величественная Jadayupara — крупнейшая в мире скульптура птицы Величественная Jadayupara — крупнейшая в мире скульптура птицы 15 фотографий, которые под завязку наполнены вздором и нелепостью 15 фотографий, которые под завязку наполнены вздором и нелепостью Художница мастерит огромные скульптуры из картона Художница мастерит огромные скульптуры из картона "Голубая планета": скульптура из металла от Сельджука Йилмаза "Голубая планета": скульптура из металла от Сельджука Йилмаза

На что жалуетесь?

Вернуться