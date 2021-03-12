15 фотографий, которые под завязку наполнены вздором и нелепостью

Мир вокруг нас полон хаоса и абсурда, и иногда кажется, что современного человека вообще трудно чем-то удивить, а тем более - шокировать. Но необузданное воображение людей создаёт всё новые сумасшедшие ситуации. В этом посте вы увидите фотографии, в которых бреда, хоть отбавляй.