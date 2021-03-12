15 фотографий, которые под завязку наполнены вздором и нелепостью

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Мир вокруг нас полон хаоса и абсурда, и иногда кажется, что современного человека вообще трудно чем-то удивить, а тем более - шокировать. Но необузданное воображение людей создаёт всё новые сумасшедшие ситуации. В этом посте вы увидите фотографии, в которых бреда, хоть отбавляй.
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1. сумка «Фракта» шуршит
2. в ней можно переносить множество вещей – хоккейное снаряжение, кирпичи или даже воду
3. сумка легко моется (шлангом)
4. складывается до размера кошелька
5. стоит всего 99 центов
6. имеет логотип Ikea.
Вот и живите теперь с этим... ой, т.е. жуйте теперь это
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Какая чушь. Где накрахмаленные салфетки и макраме?
Судя по коленям хозяйки - зарабатывала на собачий БМВ именно она...