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15 фотографий, которые под завязку наполнены вздором и нелепостью

15 фотографий, которые под завязку наполнены вздором и нелепостью (16 фото)

Автор:
12 марта 2021 21:10
Сообщество : Юмор
Метки: Вздор   Нелепость   Удивить   Шокировать   воображение   люди   фотографии   
3314
16

Мир вокруг нас полон хаоса и абсурда, и иногда кажется, что современного человека вообще трудно чем-то удивить, а тем более - шокировать. Но необузданное воображение людей создаёт всё новые сумасшедшие ситуации. В этом посте вы увидите фотографии, в которых бреда, хоть отбавляй.

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Метки: Вздор   Нелепость   Удивить   Шокировать   воображение   люди   фотографии   
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174
Николай Час назад
хрень какая-то... хотя торт в виде клопа прикольный, а арка в больнице - черный-пречёрный юморок, остальное ни о чем...
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1k
fraxinus 3 минуты назад
Как отличить сумку Ikea от подделки (инструкция ИКЕА):

1. сумка «Фракта» шуршит
2. в ней можно переносить множество вещей – хоккейное снаряжение, кирпичи или даже воду
3. сумка легко моется (шлангом)
4. складывается до размера кошелька
5. стоит всего 99 центов
6. имеет логотип Ikea.
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1k
fraxinus 2 минуты назад
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2k
Дмитрий 4 минуты назад
а судя по коленкам дамочки, она ее отработала, а не собака!
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17k
Luc72 11 минут назад
У египтян, даже у фараонов, зубы уже в относительно молодом возрасте были сильно стерты, а все потому, что ели хлеб. А хлеб делали из муки, которую получали на каменных жерновах, а жернова совсем "немножечко" стирались и попадали в муку. Уголь, конечно, по твердости не корунд и не нитрит титана, но ненамного меньше песчаника.
Вот и живите теперь с этим... ой, т.е. жуйте теперь это
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2k
Tano Luc72 7 минут назад
Уголь в круассанах активированный, предположительно березовый. А вовсе не каменный.
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4k
Дарвин и аморальная премия 14 минут назад
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322
Nane First NameLast 16 минут назад
Бабушкин компьютер
=============
Какая чушь. Где накрахмаленные салфетки и макраме?
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17k
SolomonA 18 минут назад

Судя по коленям хозяйки - зарабатывала на собачий БМВ именно она...
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