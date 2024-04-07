Миф о карандаше, или Чем писали на орбите советские космонавты



В легенде говорится, что в 60-х годах XX столетия, в период наиболее ожесточенной космической гонки между СССР и США, американцы потратили миллионы долларов на разработку специальной чернильной ручки для NASA, которая могла бы писать в невесомости. В СССР якобы решили вопрос просто и эффективно, выдав космонавтам обычные грифельные карандаши.



В NASA и на самом деле денег на космические проекты не жалели. Известно, что для использования в космосе, американское агентство приобретало невероятно дорогие пишущие принадлежности. Миллионы они не стоили, но точно известно, что в 1965 году для использования в космосе были закуплены механические карандаши за 128 долларов. Они имели сверхпрочный корпус и самый обычный грифель.