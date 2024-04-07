FISHKINET
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей "Уходят из офиса и не возвращаются". Гостинг, как явление на российском рынке труда "Уходят из офиса и не возвращаются". Гостинг, как явление на... 17 хулиганистых питомцев, которые слишком милы, чтобы им досталось на орехи 17 хулиганистых питомцев, которые слишком милы, чтобы им досталось... Клуб Mutabor, закрытый после «голой вечеринки», начал работать под другим названием Клуб Mutabor, закрытый после «голой вечеринки», начал работать под... Миф о карандаше, или Чем писали на орбите советские космонавты Миф о карандаше, или Чем писали на орбите советские космонавты Двое парней показали средний палец водителю автозака и через несколько мгновений стали его пассажирами Двое парней показали средний палец водителю автозака и через... Люди из стали. Александр Перов Люди из стали. Александр Перов Корабль "Союз МС-24" с первой белорусской женщиной-космонавтом успешно приземлился в Казахстане Корабль "Союз МС-24" с первой белорусской женщиной-космонавтом... 20 удивительных находок, которые люди обнаружили в старых зданиях 20 удивительных находок, которые люди обнаружили в старых зданиях Жуткий факт о выдрах, который сложно принять Жуткий факт о выдрах, который сложно принять Люди из стали. Александр Соколов Люди из стали. Александр Соколов Парень решил проверить себя на прочность и воспользовался конструкцией для тренировки лошадей Парень решил проверить себя на прочность и воспользовался... Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей СК возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске СК возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске Что будет, если забыть закрыть дверь дома в Австралии Что будет, если забыть закрыть дверь дома в Австралии На свалке брошенных "Побед" На свалке брошенных "Побед" Культ солнца и его адепты Культ солнца и его адепты Девушка впервые в жизни попробовала устрицы Девушка впервые в жизни попробовала устрицы Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х
Миф о карандаше, или Чем писали на орбите советские космонавты

Миф о карандаше, или Чем писали на орбите советские космонавты

Автор:
07 апреля 2024 06:13
Метки: карандаш   космонавт   ручки Fisher   
743
12
1

Легендарная русская смекалочка давно уже стала неким национальным культом. Благодаря ему нашим соотечественникам приписывают настоящие подвиги сообразительности и изобретательности. Иногда красивая история дополняется посрамлением богатых, высокотехнологичных, но тупых американцев, британцев, немцев (нужное подчеркнуть). Классикой жанра является бородатая байка про использование нашими космонавтами карандашей.


В легенде говорится, что в 60-х годах XX столетия, в период наиболее ожесточенной космической гонки между СССР и США, американцы потратили миллионы долларов на разработку специальной чернильной ручки для NASA, которая могла бы писать в невесомости. В СССР якобы решили вопрос просто и эффективно, выдав космонавтам обычные грифельные карандаши.

В NASA и на самом деле денег на космические проекты не жалели. Известно, что для использования в космосе, американское агентство приобретало невероятно дорогие пишущие принадлежности. Миллионы они не стоили, но точно известно, что в 1965 году для использования в космосе были закуплены механические карандаши за 128 долларов. Они имели сверхпрочный корпус и самый обычный грифель.


Но история про использование советскими космонавтами на орбите обычных карандашей не соответствует действительности. Как США, так и Союз использовали в космосе специальные ручки Fisher, на разработку которых ни одна сторона не потратила ни копейки. В чем же секрет космических канцтоваров?

Известно, что простые шариковые ручки используют в работе гравитацию. Под ее действием чернила устремляются к кончику стержня, на котором расположена пишущая головка с шариком. Чтобы убедиться в достоверности этой информации, переверните ручку, подержите в таком положении 10-15 минут и попробуйте что-то написать. Пока чернила не вернутся в головку стержня, работать пишущая принадлежность не будет.

Так как обычная ручка в невесомости работать не могла, то до появления ручки Fisher как наши, так и американские космонавты использовали карандаши. Только у представителей США они были механическими, а у наших — восковыми. Оба варианта имели как свои преимущества, так и недостатки.

Механические принадлежности писали тонкими линиями, мало отличаясь в этом отношении от ручек. Но при поломке графитовый стержень представлял собой серьезную опасность. Во-первых, кусочек графита мог попасть кому-нибудь в глаз, а во-вторых, существовала некоторая вероятность, что такой обломок попадет в важную электронную аппаратуру и вызовет короткое замыкание или какую-нибудь другую неисправность.

Наши космонавты пользовались восковыми карандашами, сломать которые было сложно. Чтобы увеличить стирающуюся пишущую часть, нужно было просто оторвать немного бумаги. Писали такие принадлежности неважно — толстыми расплывающимися линиями, а обрывки бумаги, летавшие в корабле, мешали его обитателям.

И механический, и восковой карандаши имели также общий минус — наличие в своих составах горючих материалов. После ужасного пожара на Аполлоне-1, в NASA сделали все возможное, чтобы избавиться от горючих материалов внутри космических кораблей.




Устраивающий абсолютно всех продукт появился в 1965 году. Инженер Пол Фишер (Paul C. Fisher), изобрел принципиально новый тип пишущих принадлежностей, которые сразу же окрестили «антигравитационной космической ручкой». Чернила в ней находились под давлением, который создавал закаченный в ампулу азот.

Сами чернила были также необычными — тиксотропными, или, говоря простыми словами, имели высокую вязкость. Благодаря этой особенности они не так быстро испарялись и оставались неподвижны, пока не начинал вращаться шарик. Кстати, тот элемент устройства Фишер изготовил из карбида вольфрама — твердого материала, хорошо сохраняющего форму при любых воздействиях. Таким образом, изобретатель перестраховался от утечек, связанных с повреждением шарика.




Благодаря такому устройству, ручка не зависела от гравитации и могла писать в совершенно любых условиях, причем не только космических. Все детали ручки Fisher, кроме чернил, были металлическими и могли выдерживать температуру до 200 градусов Цельсия.

NASA не участвовала в разработке этого важного продукта. Считается, что на изобретение и его запуск в серийное производство, Фишер потратил примерно один миллион долларов из собственных денег. Конструктор предложил космическому агентству свою разработку в 1965 году, а в 1967 ее одобрили для использования космонавтами.


Всего год спустя снабженцы NASA приобрели 400 единиц продукции по цене всего 2,39 доллара за ручку. СССР также приобрел для своих космических программ 100 штук пишущих принадлежностей диковинной конструкции. Первыми ручки Фишера испытали в 1968 году на Аполлоне-7 американцы, а в 1969 году впервые ею стали писать и наши космонавты.

Фишер не остался внакладе, так как получил невероятно мощную рекламу своей компании и ее продукции. Сегодня в космосе используют ручки другого типа и торговой марки, но Fisher можно было увидеть у российских космонавтов в руках вплоть до середины 90-х годов.


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: карандаш   космонавт   ручки Fisher   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
836
Maksim Час назад
Очередной копипаст из серии "слышали звон, да..."
"Как США, так и Союз использовали в космосе специальные ручки Fisher"(с)
"в 1969 году впервые ею стали писать и наши космонавты."(с)
.
Не подскажите чем же восемь лет наши космонавты писали?
И куда должны засунуть того, кто предложит использовать продукцию "потенциального противника" и главного конкурента комической программы?
.
А слабо в музей космонавтики зайти и своими глазами посмотреть?
Таких музеев или экспозиций достаточно - от городов прямо или косвенно связанных с запусками, до - почти в каждом городе откуда был родом космонавт есть экспозиции с вещами реально побывавшими в космосе.
Простой карандаш, тот самый классический деревянный с графитовым грифелем 2М + двухцветный (синий+красный) только не "химический" (там основа воск-полимер) в обязательном посадочном комплекте в классической полевой планшетке. Есть одно правило (корабли-самолеты-полевыеработы) - журналы (бортовые и т.п.) до сих пор заполняются водостойким методом (лучше графитового грифеля пока не нашлось ничего).
Непосредственно на борту - наши раньше писали механическими карандашами, только не тем тоненьким 0.5мм, что на фото, а внешне более привычными советскому человеку. Там только грифель серьёзно отличался - не боялся взлетно-посадочных перегрузок и вибраций.
В конце прошлого века немного использовали технологию фломастеров.
В этом веке довели до ума уже "шарики" - чтоб не боялись перепадов давления, были не токсичны, водостойки, быстро высыхали и "не текли".
"Восковый" карандаш, тоже до сих пор используют - когда приходится что-то писать в скафандре - взлет-посадка. И всё что пишут при работах в вакууме.
Все материалы косм.программ изначально старались исполнить негорючими и не токсичными при нагреве, да еще не теряющими своих свойств под воздействием вакуума.
.
P.S.: Фишер в космосе и на Земле существенно различаются - якобы негорючий - цельнометаллический корпус ручки - тоже не лучшее решение - обычный гвоздь на станции может таких дел наворотить... От воздействия на магнитные реле, до короткого замыкания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей Попов 24 минуты назад
Как можно было потратить столько денег за изобретение и производство? Мне сразу в голову пришла мысль, что для сохранения работы шариковой ручки достаточно будет просто создать избыточное давление внутри. Также нужно обеспечить достаточную стойкость шарика, чтобы он сохранял свою форму максимально долго. Ну и да, нужно изменить вязкость чернил, чтобы они не вытекали под давлением, а намазывались на шарик. Такого рода задачи сплошь и рядом в автомобиле и машиностроении. Я так понимаю, Фишер просто первым предложил серийный образец по доступной цене.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Андрей Иванов 3 часа назад
Наши купили ручки для представительских целей. Примерно как Мистрали. В космос они не летали. Ну может одна, с той же целью. А масляный карандаш - тот же карандаш. Разница в цене незначительна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alexxxx7878 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
kσρβγς 5 часов назад
Такую сказку испортили...
А шибка касмическаи ручки - оригиналы - до войны спокойно продавались в Куеве низадорога... Вот только спросом не пользовались, разве что на подарок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров
  • Дата регистрации: 12.06.2014
  • 44884 поста (37588 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2095880



Другие посты автора
Популярное
Чай в тюрьме, трусы для денег и кислород для похудения: блогеры, которых мы не заслужили
Чай в тюрьме, трусы для денег и кислород для похудения: блогеры, которых мы не заслужили
15 крутых исторических фактов, чья правдивость подтверждается фотографиями
15 крутых исторических фактов, чья правдивость подтверждается фотографиями
Набирающие популярность
Работы художника Бэгги Боем
Работы художника Бэгги Боем
Люди ис стали. Алексей Резниченко
Люди ис стали. Алексей Резниченко
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#автомир#люди#дизайн#милота#ЧП#Австралия#конфликт
#интересно#факты#автомобили#Юмор#Автовсячина#истории#сарказм#Суд#Спасение#квартира
#история#в мире#забавно#СССР#Прикол#мигранты#США#пожар#полиция#подвиг
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Самые необычные вещи российских космонавтов, побывавшие в космосе Самые необычные вещи российских космонавтов, побывавшие в космосе Пожилая японка оплатила "русскому космонавту" возвращение на Землю, чтобы сыграть с ним свадьбу Пожилая японка оплатила "русскому космонавту" возвращение на Землю, чтобы сыграть с ним свадьбу Владимир Серегин: чем прославился знаменитый напарник Юрия Гагарина Владимир Серегин: чем прославился знаменитый напарник Юрия Гагарина Обмеряют и отливают: как делают кресла для космонавтов Обмеряют и отливают: как делают кресла для космонавтов Эксперимент в космосе: японский космонавт не менял трусы целый месяц Эксперимент в космосе: японский космонавт не менял трусы целый месяц

На что жалуетесь?

Вернуться