Как китайские компании борются с халтурщиками на работе

Китайские компании установили таймеры и датчики на дверях туалетов, дабы контролировать своих сотрудников. На подобное решение их подтолкнул тот факт, что многие работники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, тратят время на походы в туалет, где "зависают" в Интернете.
Однажды, работая в одной небольшой компании, специализировавшейся на создании и продвижении сайтов в Интернете, я столкнулся с одной занимательной особенностью организации труда, с которой мне раньше встречаться не доводилось. Заключалась она в том, что рабочий день каждого сотрудника начинался и заканчивался нажатием кнопки на компьютере, запускавшей и, соответственно, останавливающей таймер. Рабочий день, как я помню, начинался в 9 утра, а значит сотрудник должен был нажать кнопку не позднее 9:00. Если он опаздывал хотя бы на минуту, то из его рабочего времени вычитался час, а это, как вы понимаете, влияло на зарплату.
Тот же принцип работал и в конце смены: кнопку необходимо было нажать в 18:00, не позднее, поскольку за переработку там никто и ничего не доплачивал. Более того, кнопку таймера необходимо было нажимать во время обеда - с 12 до 13, и каждый раз, когда сотрудник отправлялся в туалет или на перекур. Понятное дело, что все эти данные анализировались и на их основе уже делались выводы о продуктивности того или иного работника.
Нужно ли говорить, что долго в таком режиме я проработать не смог, потому что... работа работой, но у людей должна быть возможность хотя бы по нужде сходить не по расписанию. Но это, пожалуй, мелочи, и сотрудникам этой компании, на самом деле, грех жаловаться! Что бы они сказали, если бы подобного рода таймеры, которые бы отмеряли время, проведенное работниками вне рабочего места, установили непосредственно в туалетных комнатах?!
Что-то из разряда фантастики, не иначе... А вот китайцам "повезло" столкнуться с подобной инноваций на деле, поскольку сразу несколько крупных китайских компаний установили таймеры и датчики на дверях туалетов, дабы контролировать своих сотрудников. На подобное решение их подтолкнул тот факт, что многие работники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, тратят время на походы в туалет, где "зависают" в Интернете.
Понятное дело, что безделье китайцам не свойственно, они привыкли много и усердно трудится, но даже им иногда необходим выдох и хотя бы несколько минут свободного времени. Вероятно, руководители китайских компаний считают иначе, и таймеры в туалетных комнатах тому подтверждение.
К слову, когда фото туалетных таймеров оказались в сети, данное корпоративное решение тут же вызвало волну критики со стороны общественности, посчитавшей, что сотрудников лишают их законного права на отдых - особенно тех, кто по многу часов в день вынужден проводить за компьютером без возможности куда-либо отлучиться.
Однако таймеры на дверях оказались ещё "цветочками" по сравнению с тем, что придумала одна технологическая компания из города Сямынь, провинции Фуцзянь. Её руководство установило в туалетных кабинках камеры видеонаблюдения, якобы за тем, чтобы контролировать сотрудников, которые проводят слишком много времени вне своего рабочего места, зависая в туалете со смартфоном или сигаретой.
Инициатива, конечно, так себе, но и она бы сошла предприимчивым работодателям с рук, если бы кадры с этих камер по традиции не "утекли" в сеть и не стали достоянием общественности. А общественность отреагировала молниеносно: кто-то из пользователей предположил, что на кадрах туалет компании "China Aviation Lithium Battery Technology Co., Ltd." в Сямыне, государственной организации, специализирующейся на производстве литиевых батарей.
Также кто-то из пользователей раскрыл подробности «корректирующих мер», которые якобы были предложены отделом кадров в отношении сотрудников, попавших на камеры. По информации из сети, двое были уволены, а ежемесячная оценка производительности труда третьего была снижена до нуля, что тоже является весьма строгим наказанием.
Критика подобных радикальных мер вынудила представителей компании выступить с официальным заявлением, в котором было сказано о том, что камеры в туалетных кабинках были установлены совсем недавно и использовались лишь для того, чтобы вычислять нарушителей запрета на курение в туалетах компании. Подтверждением этих слов послужили кадры с камер наблюдения, на которых сотрудники компании действительно были зафиксированы с сигаретой в руках. Ну, ещё и со смартфоном.
Однако это заявление едва ли хоть как-то смягчило критику пользователей сети, большая часть которых были крайне возмущены подобным нарушением приватности работников компании. Однако существовали и те, кто считал такие меры борьбы не только с курением в офисе, но и с ленью некоторых сотрудников, вполне разумными. В конце концов, все средства хороши, если они работают...
Источник:
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