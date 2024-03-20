Как китайские компании борются с халтурщиками на работе

Однажды, работая в одной небольшой компании, специализировавшейся на создании и продвижении сайтов в Интернете, я столкнулся с одной занимательной особенностью организации труда, с которой мне раньше встречаться не доводилось. Заключалась она в том, что рабочий день каждого сотрудника начинался и заканчивался нажатием кнопки на компьютере, запускавшей и, соответственно, останавливающей таймер. Рабочий день, как я помню, начинался в 9 утра, а значит сотрудник должен был нажать кнопку не позднее 9:00. Если он опаздывал хотя бы на минуту, то из его рабочего времени вычитался час, а это, как вы понимаете, влияло на зарплату.