В Приморье 3-летний ребёнок упал с высоты 5 метров в океанариуме на острове Русском

Во время экскурсии по океанариуму на острове Русский, трехлетний мальчик, оставшись без внимания взрослых, провалился в зазор между фасадом и полом второго этажа.
Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении с пятиметровой высоты в Приморском океанариуме, сообщил Telegram-канал прокуратуры Приморского края.
Инцидент произошел 5 апреля. Ребенок был с родителями в кафе океанариума. Малыш сначала гуял вдоль панарамного окна, а потом зашел за ограждение и упал в пространство между перекрытием второго этажа и стеной, соединяющей этажи.
Момент падения публикует Readovka.
«В результате удара об пол и металлическую скамью, расположенную на первом этаже, ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован во Владивостокскую клиническую больницу №2», - сообщили в ведомстве.
Следователями СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Источник:
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Не смещай - дура !
Халатность парка и того кто строил.
здоровья малышу... и руки вырвать кто такие зазоры оставляет на 2 этаже что можно упасть