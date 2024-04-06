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В Приморье 3-летний ребёнок упал с высоты 5 метров в океанариуме на острове Русском

В Приморье 3-летний ребёнок упал с высоты 5 метров в океанариуме на острове Русском

Автор:
06 апреля 2024 19:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Приморье   ЧП   дыра   океанариум   остров русский   ребенок   
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Во время экскурсии по океанариуму на острове Русский, трехлетний мальчик, оставшись без внимания взрослых, провалился в зазор между фасадом и полом второго этажа.

Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении с пятиметровой высоты в Приморском океанариуме, сообщил Telegram-канал прокуратуры Приморского края. 

Инцидент произошел 5 апреля. Ребенок был с родителями в кафе океанариума. Малыш сначала гуял вдоль панарамного окна, а потом зашел за ограждение и упал в пространство между перекрытием второго этажа и стеной, соединяющей этажи. 

Момент падения публикует Readovka.

«В результате удара об пол и металлическую скамью, расположенную на первом этаже, ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован во Владивостокскую клиническую больницу №2», - сообщили в ведомстве.

Следователями СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Метки: Приморье   ЧП   дыра   океанариум   остров русский   ребенок   
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6  комментариев
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3k
Владимир 15 минут назад
Зачем взяли травмированного и переложили?! Этого нельзя ведь делать.
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10k
Доктор 5 минут назад
Да на хер ту его трогаешь ?
Не смещай - дура !
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14
PPP... 8 минут назад
Не нужно сразу кричать куда смотрели Родители так как это Зона отдыха для семейного времяпровождения и должно было взять во внимание что дети могут гулять без родителей.
Халатность парка и того кто строил.
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11k
Vacony 9 минут назад
идиотины.. зачем трогать ребенка.. такое падение это переломы таза,ног, позвоночника.. любое шевеление и смерть или инвалид....не причитать надо и семенить к нему - а вызвать скорую и четко описать ситуацию, что бы они поторопились.
здоровья малышу... и руки вырвать кто такие зазоры оставляет на 2 этаже что можно упасть
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11k
Garpia121 9 минут назад
Опять будут виноваты все вокруг кроме родителей. На минуту нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1421 пост (1350 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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