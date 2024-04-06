В Приморье 3-летний ребёнок упал с высоты 5 метров в океанариуме на острове Русском

«В результате удара об пол и металлическую скамью, расположенную на первом этаже, ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован во Владивостокскую клиническую больницу №2», - сообщили в ведомстве.

Следователями СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).