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"Роскосмос" будет показывать запуски ракет на уличных экранах крупных городов России

"Роскосмос" будет показывать запуски ракет на уличных экранах крупных городов России

Автор:
05 апреля 2024 18:30
Сообщество : Космос
Метки: космонавты   популяризация   роскосмос   соглашение   трансляции   уличные экраны   
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В госкорпорации отмечают рост интереса к космосу среди россиян, поэтому там решили сделать трансляции доступными каждому. В любом случае это будет лучше бесконечной рекламы на медиафасадах.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и гендиректор крупнейшего оператора наружной рекламы МАЕР Константин Майор подписали 5 апреля соглашение по расширению взаимодействия. Теперь во многих городах России на всех крупноформатных цифровых экранах помимо рекламы будут показывать трансляции запусков российских ракет, а также рассказывать о работе космонавтов на околоземной орбите.


"Год от года растет интерес со стороны наших граждан к тематике космоса. Мало кто задумывается о том, насколько сильно космические технологии проникли в нашу повседневную жизнь. Прогноз погоды, навигация, интернет, связь — это лишь часть тех сервисов, которые мы получаем благодаря космическим аппаратам. Сегодняшнее соглашение позволит жителям нашей страны своими глазами видеть результаты работы тысяч сотрудников ракетно-космической отрасли", — отметил Юрий Борисов.

Отмечается, что за пусками ракет на уличных экранах смогут наблюдать жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других крупных городов.


Впервые медиахолдинг МАЕР и "Роскосмос" провели прямое включение с космодрома Байконур 5 октября 2021 года. Тогда, отмечают в госкорпорации, за пуском корабля "Союз МС-19" единовременно следили более 6 млн человек.

"Каждый полёт космического аппарата — это торжество науки, новейших технологий и человеческого гения. В такие моменты испытываешь особую гордость, ведь наши соотечественники были первыми в освоении внеземного пространства и продолжают покорять космические просторы. Свою миссию мы видим в том, чтобы информировать широкую аудиторию о достижениях Роскосмоса и популяризировать профессии космической отрасли. Масштабность охвата МАЕР гарантирует: наши коммуникационные ресурсы, собственные запатентованные разработки, которые не имеют аналогов в мире, и технические возможности позволяют обеспечить более 5,2 млрд визуальных контактов в месяц. С нашей помощью космос станет ближе и доступнее каждому россиянину", — подчеркнул Константин Майор.

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Метки: космонавты   популяризация   роскосмос   соглашение   трансляции   уличные экраны   
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5  комментариев
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69k
Андрей Полчаса назад
Есть предложение: пусть РВСН и ВКС тоже показывают - и кто больше лайков наберёт.
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35k
Ego sum qui sum 9 минут назад
это хорошо, одобряю
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25
Aleksandr 48 минут назад
А смысл?
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2k
Росомаха 51 минуту назад
Катастрофы тоже будут показывать?
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1949 постов (1955 в горячем)
Лесник
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