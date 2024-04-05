"Роскосмос" будет показывать запуски ракет на уличных экранах крупных городов России

В госкорпорации отмечают рост интереса к космосу среди россиян, поэтому там решили сделать трансляции доступными каждому. В любом случае это будет лучше бесконечной рекламы на медиафасадах.
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов и гендиректор крупнейшего оператора наружной рекламы МАЕР Константин Майор подписали 5 апреля соглашение по расширению взаимодействия. Теперь во многих городах России на всех крупноформатных цифровых экранах помимо рекламы будут показывать трансляции запусков российских ракет, а также рассказывать о работе космонавтов на околоземной орбите.
"Год от года растет интерес со стороны наших граждан к тематике космоса. Мало кто задумывается о том, насколько сильно космические технологии проникли в нашу повседневную жизнь. Прогноз погоды, навигация, интернет, связь — это лишь часть тех сервисов, которые мы получаем благодаря космическим аппаратам. Сегодняшнее соглашение позволит жителям нашей страны своими глазами видеть результаты работы тысяч сотрудников ракетно-космической отрасли", — отметил Юрий Борисов.
Отмечается, что за пусками ракет на уличных экранах смогут наблюдать жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других крупных городов.
Впервые медиахолдинг МАЕР и "Роскосмос" провели прямое включение с космодрома Байконур 5 октября 2021 года. Тогда, отмечают в госкорпорации, за пуском корабля "Союз МС-19" единовременно следили более 6 млн человек.
"Каждый полёт космического аппарата — это торжество науки, новейших технологий и человеческого гения. В такие моменты испытываешь особую гордость, ведь наши соотечественники были первыми в освоении внеземного пространства и продолжают покорять космические просторы. Свою миссию мы видим в том, чтобы информировать широкую аудиторию о достижениях Роскосмоса и популяризировать профессии космической отрасли. Масштабность охвата МАЕР гарантирует: наши коммуникационные ресурсы, собственные запатентованные разработки, которые не имеют аналогов в мире, и технические возможности позволяют обеспечить более 5,2 млрд визуальных контактов в месяц. С нашей помощью космос станет ближе и доступнее каждому россиянину", — подчеркнул Константин Майор.
Источник:
- Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Новым годом
- Геннадий Падалка рассказал о причинах застоя космонавтики в России
- Космонавтам могут снова выдать огнестрельное оружие
- Россию исключили из международной лунной программы
- Космонавт Олег Кононенко заснял российские города с околоземной орбиты