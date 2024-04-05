"Роскосмос" будет показывать запуски ракет на уличных экранах крупных городов России

Отмечается, что за пусками ракет на уличных экранах смогут наблюдать жители Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других крупных городов.





Впервые медиахолдинг МАЕР и "Роскосмос" провели прямое включение с космодрома Байконур 5 октября 2021 года. Тогда, отмечают в госкорпорации, за пуском корабля "Союз МС-19" единовременно следили более 6 млн человек.



