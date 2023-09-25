Зоозащитники спасли льва, который провёл 6 лет в клетке в полном одиночестве

«Мы боялись, что одиночное заключение повлияло на способность Рубена рычать, и что ему будет очень трудно адаптироваться к новым условиям. Поэтому нас всех ошеломила та скорость, с которой Рубен принял свою новую жизнь в заповеднике! Всё его поведение изменилось в ту минуту, когда он вышел из своего транспортировочного ящика.

Мы думали, что он может выйти, упасть и лежать в растерянности. Вместо этого он вышел, покачнулся и направился к большой груше с кошачьей мятой и начал с ней играть. Он полностью поглощен обстановкой вокруг себя, все проверяет, играет с вещами, наблюдает за тем, что происходит рядом.

Есть что-то особенное в возвращении животных домой, в их естественную среду обитания, в мир, для которого их создала природа. Видеть, как он впервые положил свою большую лапу на африканскую землю после жизни на бетоне на другом конце света, было волшебно. Кажется, ему действительно нравилось солнце, ласкающее его спину, и ветер, развевающий его гриву.

Он едва мог сделать несколько шагов в Армении, не упав. С самого первого дня в заповеднике дикой природы ADI он шел вперед, сохраняя равновесие и двигаясь дальше. Его подвижность, координация и баланс значительно улучшились. Благодаря всей этой физиотерапии он также становится сильнее.

Наш ветеринар осматривал его на этой неделе и был поражен его улучшением за такое короткое время. Он отметил, что взаимодействие Рубена с игрушками помогает ему двигаться и сохранять равновесие, а его изогнутый позвоночник становится лучше. Это сочетание лечения, которое он получает, и собственного энтузиазма и решимости Рубена».