FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14785 постов • 1691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Зоозащитники спасли льва, который провёл 6 лет в клетке в полном одиночестве

Зоозащитники спасли льва, который провёл 6 лет в клетке в полном одиночестве

Автор:
25 сентября 2023 14:54
Сообщество : Животные
Метки: Рубен   доброе дело   животные   заповедник   зоозащита   зоозащитники   спасение животного   спасение льва   хорошая история   
710
45

Знакомьтесь: это Рубен — лев, которого спасли от жалкого существования в «одиночке» заброшенного зоопарка в Армении. В августе этого года зоозащитная организация Animal Defenders International провела масштабную операцию по перевозке Рубена в Южную Африку, где он сможет жить в заповеднике для львов.

Рубен остался один, когда частный зоопарк, в котором его содержали, закрылся, а других животных вывезли. Он не слышал ни единого львиного рыка уже шесть лет. О нем случайно узнали зоозащитники из ADI, и решили поучаствовать в его судьбе.


После всех приготовлений, включая организацию транспорта, все необходимые ветеринарные осмотры и другую логистику, команда ADI в Армении была готова отправить Рубена в его новый дом в Южной Африке.


×
×

Подробности этой истории поведал Тим Филлипс, вице-президент ADI:


«Друг рассказал нам о льве, живущем в полном одиночестве в заброшенном зоопарке в Армении. Владелец частного зоопарка умер, зоопарк закрылся, а всех животных увезли, кроме одного льва, который остался. Эта история нас сильно поразила. Это казалось настолько бессердечным — как можно было увезти остальных львов, а одного бросить?


Изоляция от представителей своего вида — огромная проблема для многих животных в неволе, но что, похоже, еще больше усугубляло изоляцию Рубена, так это то, что он знал других животных вокруг себя, а затем внезапно его мир затих. Итак, мы начали узнавать больше о нем и о том, где его можно держать, пока мы принимали меры по его вывозу из Армении и в заповедник дикой природы ADI».


«Мы боялись, что одиночное заключение повлияло на способность Рубена рычать, и что ему будет очень трудно адаптироваться к новым условиям. Поэтому нас всех ошеломила та скорость, с которой Рубен принял свою новую жизнь в заповеднике! Всё его поведение изменилось в ту минуту, когда он вышел из своего транспортировочного ящика.


Мы думали, что он может выйти, упасть и лежать в растерянности. Вместо этого он вышел, покачнулся и направился к большой груше с кошачьей мятой и начал с ней играть. Он полностью поглощен обстановкой вокруг себя, все проверяет, играет с вещами, наблюдает за тем, что происходит рядом.


Есть что-то особенное в возвращении животных домой, в их естественную среду обитания, в мир, для которого их создала природа. Видеть, как он впервые положил свою большую лапу на африканскую землю после жизни на бетоне на другом конце света, было волшебно. Кажется, ему действительно нравилось солнце, ласкающее его спину, и ветер, развевающий его гриву.


Он едва мог сделать несколько шагов в Армении, не упав. С самого первого дня в заповеднике дикой природы ADI он шел вперед, сохраняя равновесие и двигаясь дальше. Его подвижность, координация и баланс значительно улучшились. Благодаря всей этой физиотерапии он также становится сильнее.


Наш ветеринар осматривал его на этой неделе и был поражен его улучшением за такое короткое время. Он отметил, что взаимодействие Рубена с игрушками помогает ему двигаться и сохранять равновесие, а его изогнутый позвоночник становится лучше. Это сочетание лечения, которое он получает, и собственного энтузиазма и решимости Рубена».


Итак, вот фоторассказ о том, как проходила операция по спасению Рубена. Волнующий и трогательный.



«Остальные животные отреагировали на его приезд сразу. Симба и Рей, два льва, которых мы спасли из цирка в Перу, подошли и легли наблюдать за Рубеном. Они не проявляли никакой агрессии, позерства или территориального поведения, они просто интересовались своим новым соседом. Два тигра, Макс и Страйпс, стоявшие по другую сторону от Рубена, сделали то же самое, придя посмотреть, кто в городе новенький. Рубен наблюдал за ними с таким же интересом».


«Самым трогательным было то, когда он вышел из своего транспортировочного ящика, покачиваясь, но быстро взял себя в руки, затем направился к мешку с кошачьей мятой и начал с ним играть. Это была его первая игрушка. В течение дня он уничтожил его и лег с гривой, полной кошачьей мяты! Казалось, он находил утешение в этой игрушке и продолжал возвращаться к ней и спать с ней».


«Львам могут потребоваться дни или даже недели, чтобы зарычать, когда они только прибывают в заповедник. Они находятся на новой территории, не знают, кто рядом, поэтому могут быть осторожны, сообщая о своем присутствии. В свое первое утро Рубен издал небольшой рев, и постепенно он становится все громче».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Рубен   доброе дело   животные   заповедник   зоозащита   зоозащитники   спасение животного   спасение льва   хорошая история   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
веселый просто Полминуты назад
Теперь армяне и в ЮАР
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109052



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Власти Венесуэлы вырвали тюрьму Токорон из рук преступной группировки
Власти Венесуэлы вырвали тюрьму Токорон из рук преступной группировки
Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей
Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей
Набирающие популярность в сообществах
10 малоизвестных фактов о психологии
10 малоизвестных фактов о психологии
Первозданная красота природы Артура Чартова
Первозданная красота природы Артура Чартова
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#СССР#ДТП#аварии#Россия#Санкт-Петербург#Автовсячина
#история#люди#забавно#автомир#кино#факты#фильм#сарказм
#в мире#машина#интересно#Прикол#Юмор#авто аварии#полиция#США
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать Зоозащитники спасли медвежат с высокого дерева Зоозащитники спасли медвежат с высокого дерева Голодный крокодил заявился на пикник и украл контейнер с пивом Голодный крокодил заявился на пикник и украл контейнер с пивом После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу В США есть заповедник, где можно пообниматься с волками В США есть заповедник, где можно пообниматься с волками По Мадриду прошлись тысячи людей, требуя защитить собак от жестокого обращения По Мадриду прошлись тысячи людей, требуя защитить собак от жестокого обращения

На что жалуетесь?

Вернуться