Зоозащитники спасли льва, который провёл 6 лет в клетке в полном одиночестве

Знакомьтесь: это Рубен — лев, которого спасли от жалкого существования в «одиночке» заброшенного зоопарка в Армении. В августе этого года зоозащитная организация Animal Defenders International провела масштабную операцию по перевозке Рубена в Южную Африку, где он сможет жить в заповеднике для львов.
Рубен остался один, когда частный зоопарк, в котором его содержали, закрылся, а других животных вывезли. Он не слышал ни единого львиного рыка уже шесть лет. О нем случайно узнали зоозащитники из ADI, и решили поучаствовать в его судьбе.
После всех приготовлений, включая организацию транспорта, все необходимые ветеринарные осмотры и другую логистику, команда ADI в Армении была готова отправить Рубена в его новый дом в Южной Африке.
Подробности этой истории поведал Тим Филлипс, вице-президент ADI:
«Друг рассказал нам о льве, живущем в полном одиночестве в заброшенном зоопарке в Армении. Владелец частного зоопарка умер, зоопарк закрылся, а всех животных увезли, кроме одного льва, который остался. Эта история нас сильно поразила. Это казалось настолько бессердечным — как можно было увезти остальных львов, а одного бросить?
Изоляция от представителей своего вида — огромная проблема для многих животных в неволе, но что, похоже, еще больше усугубляло изоляцию Рубена, так это то, что он знал других животных вокруг себя, а затем внезапно его мир затих. Итак, мы начали узнавать больше о нем и о том, где его можно держать, пока мы принимали меры по его вывозу из Армении и в заповедник дикой природы ADI».
«Мы боялись, что одиночное заключение повлияло на способность Рубена рычать, и что ему будет очень трудно адаптироваться к новым условиям. Поэтому нас всех ошеломила та скорость, с которой Рубен принял свою новую жизнь в заповеднике! Всё его поведение изменилось в ту минуту, когда он вышел из своего транспортировочного ящика.
Мы думали, что он может выйти, упасть и лежать в растерянности. Вместо этого он вышел, покачнулся и направился к большой груше с кошачьей мятой и начал с ней играть. Он полностью поглощен обстановкой вокруг себя, все проверяет, играет с вещами, наблюдает за тем, что происходит рядом.
Есть что-то особенное в возвращении животных домой, в их естественную среду обитания, в мир, для которого их создала природа. Видеть, как он впервые положил свою большую лапу на африканскую землю после жизни на бетоне на другом конце света, было волшебно. Кажется, ему действительно нравилось солнце, ласкающее его спину, и ветер, развевающий его гриву.
Он едва мог сделать несколько шагов в Армении, не упав. С самого первого дня в заповеднике дикой природы ADI он шел вперед, сохраняя равновесие и двигаясь дальше. Его подвижность, координация и баланс значительно улучшились. Благодаря всей этой физиотерапии он также становится сильнее.
Наш ветеринар осматривал его на этой неделе и был поражен его улучшением за такое короткое время. Он отметил, что взаимодействие Рубена с игрушками помогает ему двигаться и сохранять равновесие, а его изогнутый позвоночник становится лучше. Это сочетание лечения, которое он получает, и собственного энтузиазма и решимости Рубена».
Итак, вот фоторассказ о том, как проходила операция по спасению Рубена. Волнующий и трогательный.
Зоозащитная организация ADI решила спасти льва и перевезти в заповедник дикой природы в Южной Африке
Первым делом нужно было найти самолет с такими грузовыми дверями, чтобы в них прошел большой транспортный контейнер с животным
Тут на помощь пришла благотворительная программа Qatar Airways — авиакомпания предоставила широкофюзеляжный самолет на одном из своих пассажирских маршрутов и пожертвовала место на борту для льва
После завершения всех приготовлений команда ADI в Армении была готова отправить Рубена в новый дом
Лев с комфортом путешествовал в специально разработанном транспортном контейнере в герметичном отсеке самолета с контролируемой температурой
Впервые за шесть лет он встретился лицом к лицу с львицей. Это была львица Изи из заповедника дикой природы ADI
После того как все въездные формальности были выполнены, Рубен официально стал «гражданином» ЮАР
За несколько недель до прибытия нового жителя из Армении компания ADI позаботилась о том, чтобы создать для него идеальную среду обитания в своем заповеднике
Приехав в свой новый дом, Рубен первое время оставался в своем контейнере, где чувствовал себя в безопасности. Там у него была вода, еда и возможность прийти в себя
«Остальные животные отреагировали на его приезд сразу. Симба и Рей, два льва, которых мы спасли из цирка в Перу, подошли и легли наблюдать за Рубеном. Они не проявляли никакой агрессии, позерства или территориального поведения, они просто интересовались своим новым соседом. Два тигра, Макс и Страйпс, стоявшие по другую сторону от Рубена, сделали то же самое, придя посмотреть, кто в городе новенький. Рубен наблюдал за ними с таким же интересом».
«Самым трогательным было то, когда он вышел из своего транспортировочного ящика, покачиваясь, но быстро взял себя в руки, затем направился к мешку с кошачьей мятой и начал с ним играть. Это была его первая игрушка. В течение дня он уничтожил его и лег с гривой, полной кошачьей мяты! Казалось, он находил утешение в этой игрушке и продолжал возвращаться к ней и спать с ней».
Выйдя из контейнера, он направился прямо к мешку с кошачьей мятой и поиграл со своей первой игрушкой
«Львам могут потребоваться дни или даже недели, чтобы зарычать, когда они только прибывают в заповедник. Они находятся на новой территории, не знают, кто рядом, поэтому могут быть осторожны, сообщая о своем присутствии. В свое первое утро Рубен издал небольшой рев, и постепенно он становится все громче».
Шесть лет пустоты и одиночества закончились; теперь рядом с Рубеном компания ему подобных, он гуляет по траве и нежится под африканским солнцем
Ему еще предстоит долгий путь к выздоровлению и, возможно, к более тесному взаимодействию с другими большими кошками, но нет сомнений, что он на правильном пути к более счастливой жизни
Источник: — переведено специально для fishki.net
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