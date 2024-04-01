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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1319 постов • 58 подписчиков подписаться
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В воронежской чайхане произошёл взрыв

В воронежской чайхане произошёл взрыв

Автор:
01 апреля 2024 11:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Воронеж   взрыв   граната   конкуренты   следователи   чайхона   
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Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Воронеже на улице Ленина произошёл взрыв в чайхане. По данным полицейских, инцидент произошёл в ночь с воскресенья на понедельник. О взрыве правоохранителям владелец заведения сообщил только утром, когда приехал к чайхане. То есть взрыв был не сильным и не разбудил или не заставил беспокоиться жильцов близлежащих домов.



Тем не менее к подобным вещам после известных трагических событий в Красногорске относятся сейчас с повышенным вниманием — к месту стянули множество полицейских автомобилей. Территорию вокруг оцепили, внутри заведения работают кинологи.

По предварительным данным, в чайхане сдетонировало взрывное устройство, вероятно, внутрь забросили боевую гранату. Следователи считают, что причиной мог стать конфликт владельца чайханы с конкурентами. Это их основная версия. Также рассматривается версия с хулиганством. Сейчас правоохранители ищут недоброжелателей, которые могли пойти на такой безумный шаг, чтобы отомстить конкуренту.

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Метки: Видео   Воронеж   взрыв   граната   конкуренты   следователи   чайхона   
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18  комментариев
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28k
Sheir 54 минуты назад
Правильно писать "чайхАна" (ударение на последний слог), это написание присутствует во многих словарях русского языка. Те, кто пишет слово через "о", ссылаются на таджикский вариант слова. Но дело в том, что по-таджикски чайная пишется как "чойхона", поэтому в любом случае допускается ошибка. Таким образом, заведение правильно называть "чайхана".
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4k
Василий Афиногенов 7 минут назад
началось?
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11k
Юрий 22 минуты назад
Это из аэропорта напоминают что свободные места есть и пока не заняты нужно срочно выезжать.
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8k
Alex 55 минут назад
Черножопым прозрачно намекнули, что им тут не место?
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10k
sedoisever Час назад
Ну, блин, даже на фото – "чайхАна"...
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5k
Максим Макашев Час назад
Следователи считают, что причиной мог стать конфликт владельца чайхоны с конкурентами.
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да не в конфликте дело. Сейчас народ начнёт потихоньку громить эти "восточные" забегаловки после событий в Крокусе
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23k
Shtoppi 2 часа назад
конкуренты обычно не гранаты внутрь какой-то сраной палатки забрасывают, а тупо ее сжигают. да и хулиганы тоже навряд ли станут на гранаты тратиться ради своих шалостей.
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
Продукты несвежие протухли, вот метан и начал выделяться, а потом рванул.
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14k
кот базилий 2 часа назад
Вах ! атамстиль!
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Конкуренция. Снизить цены и повысить качество блюд? Для слабаков!
то с людьми происходит. Агрессия повсюду. Ощущение, что жизнь уже ничего не стоит. Гранату в помещение? А если там повар заготовки делает? Уборщица или охранник?
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1926 постов (1935 в горячем)
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