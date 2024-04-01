В воронежской чайхане произошёл взрыв

Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В Воронеже на улице Ленина произошёл взрыв в чайхане. По данным полицейских, инцидент произошёл в ночь с воскресенья на понедельник. О взрыве правоохранителям владелец заведения сообщил только утром, когда приехал к чайхане. То есть взрыв был не сильным и не разбудил или не заставил беспокоиться жильцов близлежащих домов.
Тем не менее к подобным вещам после известных трагических событий в Красногорске относятся сейчас с повышенным вниманием — к месту стянули множество полицейских автомобилей. Территорию вокруг оцепили, внутри заведения работают кинологи.
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По предварительным данным, в чайхане сдетонировало взрывное устройство, вероятно, внутрь забросили боевую гранату. Следователи считают, что причиной мог стать конфликт владельца чайханы с конкурентами. Это их основная версия. Также рассматривается версия с хулиганством. Сейчас правоохранители ищут недоброжелателей, которые могли пойти на такой безумный шаг, чтобы отомстить конкуренту.
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да не в конфликте дело. Сейчас народ начнёт потихоньку громить эти "восточные" забегаловки после событий в Крокусе
то с людьми происходит. Агрессия повсюду. Ощущение, что жизнь уже ничего не стоит. Гранату в помещение? А если там повар заготовки делает? Уборщица или охранник?
Не по братски, так сказать.