В воронежской чайхане произошёл взрыв

В Воронеже на улице Ленина произошёл взрыв в чайхане. По данным полицейских, инцидент произошёл в ночь с воскресенья на понедельник. О взрыве правоохранителям владелец заведения сообщил только утром, когда приехал к чайхане. То есть взрыв был не сильным и не разбудил или не заставил беспокоиться жильцов близлежащих домов.





Тем не менее к подобным вещам после известных трагических событий в Красногорске относятся сейчас с повышенным вниманием — к месту стянули множество полицейских автомобилей. Территорию вокруг оцепили, внутри заведения работают кинологи.