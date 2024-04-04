На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом

Нападавшего задержали на месте преступления. Личность и мотивы нападавшего пока неизвестны. Что касается губернатора, то его коллеги сообщают, что Чибис держался бодро и сам смог дойти до автомобиля. Но тем не менее его доставили в Апатитско-Кировскую больницу и сразу отправили на операцию.





"Ждём вердикта врачей... На момент госпитализации он находился в сознании, держался мужественно. Нападавший задержан, ведется допрос", — сообщил пресс-секретарь губернатора.







Добавим, что нападение на чиновника такого ранга — происшествие для современной России беспрецедентное.