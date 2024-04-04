FISHKINET
Сообщество Криминал 2835 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом

На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом

Автор:
04 апреля 2024 23:22
Сообщество : Криминал
Метки: Андрей Чибис   Мурманская область   больница   губернатор   нападение   ножевое ранение   
1170
2

Сообщается, что чиновника доставили в реанимацию.

На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение. Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот. По данным местных СМИ, инцидент произошёл в Апатитах. Неизвестный напал на губернатора в ДК "Строитель", где чиновник проводил встречу с местными жителями.

Нападавшего задержали на месте преступления. Личность и мотивы нападавшего пока неизвестны. Что касается губернатора, то его коллеги сообщают, что Чибис держался бодро и сам смог дойти до автомобиля. Но тем не менее его доставили в Апатитско-Кировскую больницу и сразу отправили на операцию.


"Ждём вердикта врачей... На момент госпитализации он находился в сознании, держался мужественно. Нападавший задержан, ведется допрос", — сообщил пресс-секретарь губернатора.



Добавим, что нападение на чиновника такого ранга — происшествие для современной России беспрецедентное.

UPD: удалось установить личность нападавшего. Это 42-летний Александр Быданов, проживающий в Апатитах. Сообщается, что при задержании он получил ранение в ногу. Правоохранителям сказал, что напасть на губернатора приказали голоса в голове.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Андрей Чибис   Мурманская область   больница   губернатор   нападение   ножевое ранение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Григорий 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
552
danieldewitte Час назад
Ага, голоса на мойве.
Универсальная отмаза, попался - коми под дурика. Но сейчас это не канает, настоящего от фальшивого отличат и очень даже легко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1945 постов (1950 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

212721



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 старых и разбитых автомобилей, получивших шанс на вторую жизнь
25 старых и разбитых автомобилей, получивших шанс на вторую жизнь
«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый закон о правах трансгендеров и приготовилась сесть в тюрьму
«Жду не дождусь, когда меня арестуют»: автор книг о Гарри Поттере раскритиковала новый...
Набирающие популярность в сообществах
Алексей Балабанов — самый трагический из русских киногениев⁠⁠
Алексей Балабанов — самый трагический из русских киногениев⁠⁠
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 апреля
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#животные#факты#люди#авто аварии#Китай#задержание#деньги#полиция
#Юмор#машина#история#Прикол#аварии#Автовсячина#милота#Разное#подборка#истории
#автомобили#забавно#в мире#интересное#ДТП#собака#позитив#интересно#кот#сарказм
Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео) Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео) В Красной поляне туристку за ногу вытащили из кабинки подъёмника В Красной поляне туристку за ногу вытащили из кабинки подъёмника "Илюха, выздоравливай!": звёзды хоккея поддержали мальчика, пострадавшего в московском теракте "Илюха, выздоравливай!": звёзды хоккея поддержали мальчика, пострадавшего в московском теракте Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов В тюменской областной больнице буйный пациент с ножницами накинулся не медперсонал, но получил достойный отпор В тюменской областной больнице буйный пациент с ножницами накинулся не медперсонал, но получил... Собака напала на женщину и изуродовала ей лицо Собака напала на женщину и изуродовала ей лицо

На что жалуетесь?

Вернуться