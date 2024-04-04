На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом

Сообщается, что чиновника доставили в реанимацию.
На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение. Андрей Чибис получил ножевое ранение в живот. По данным местных СМИ, инцидент произошёл в Апатитах. Неизвестный напал на губернатора в ДК "Строитель", где чиновник проводил встречу с местными жителями.
Нападавшего задержали на месте преступления. Личность и мотивы нападавшего пока неизвестны. Что касается губернатора, то его коллеги сообщают, что Чибис держался бодро и сам смог дойти до автомобиля. Но тем не менее его доставили в Апатитско-Кировскую больницу и сразу отправили на операцию.
"Ждём вердикта врачей... На момент госпитализации он находился в сознании, держался мужественно. Нападавший задержан, ведется допрос", — сообщил пресс-секретарь губернатора.
Добавим, что нападение на чиновника такого ранга — происшествие для современной России беспрецедентное.
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UPD: удалось установить личность нападавшего. Это 42-летний Александр Быданов, проживающий в Апатитах. Сообщается, что при задержании он получил ранение в ногу. Правоохранителям сказал, что напасть на губернатора приказали голоса в голове.
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Универсальная отмаза, попался - коми под дурика. Но сейчас это не канает, настоящего от фальшивого отличат и очень даже легко.