Появилось первое видео Андрея Чибиса после нападения на него с ножом





Напомним, вчера после встречи с жителями города Апатиты на губернатора Мурманской области напал вооруженный ножом человек. Ранив главу города в живот, мужчина сразу же попытался убежать. Известно, что нападение было совершено в тот момент, когда чиновник уже вышел из здания ДК и подходил к служебному автомобилю (около 22.20). Поджидавший Чибиса человек выскочил из припаркованной неподалёку "Тойоты" и нанёс удар ножом, после чего намеревался скрыться, но в ходе погони был задержан. Охране губернатора пришлось применить оружие. Преступник был ранен в ногу.





Задержанный 42-летний Александр Быданов сообщил, что совершить покушение на главу региона ему подсказали "голоса в голове". Позднее появилась информация, что причиной нападения была личная неприязнь.



