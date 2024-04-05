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Появилось первое видео Андрея Чибиса после нападения на него с ножом

Появилось первое видео Андрея Чибиса после нападения на него с ножом

Автор:
05 апреля 2024 08:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Андрей Чибис   Мурманская область   больница   губернатор   ножевое ранение   покушение   
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Губернатор Мурманской области находится в больнице, он в сознании и разговаривает.

После ножевого ранения глава региона находится в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей. Ранее министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что Чибису проведены все необходимые манипуляции: "выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз, зашивание ран".


На видео из палаты Андрей Чибис поблагодарил врачей за своевременную помощь и сообщил, что намерен восстановиться и продолжить работу.




Напомним, вчера после встречи с жителями города Апатиты на губернатора Мурманской области напал вооруженный ножом человек. Ранив главу города в живот, мужчина сразу же попытался убежать. Известно, что нападение было совершено в тот момент, когда чиновник уже вышел из здания ДК и подходил к служебному автомобилю (около 22.20). Поджидавший Чибиса человек выскочил из припаркованной неподалёку "Тойоты" и нанёс удар ножом, после чего намеревался скрыться, но в ходе погони был задержан. Охране губернатора пришлось применить оружие. Преступник был ранен в ногу.


Задержанный 42-летний Александр Быданов сообщил, что совершить покушение на главу региона ему подсказали "голоса в голове". Позднее появилась информация, что причиной нападения была личная неприязнь.


Известно, что Быданов работает на железной дороге, на учёте у психиатра не состоял и ранее уже привлекался к уголовной ответственности: был судим за причинение лёгкого вреда здоровью. Сейчас, по словам родственников, мужчина находится на больничном и принимает серьёзные препараты из-за болей в спине.


Сегодня должна была состояться встреча губернатора Чибиса с Дмитрием Медведевым, но она, разумеется, была отменена.

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Метки: Андрей Чибис   Мурманская область   больница   губернатор   ножевое ранение   покушение   
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3  комментария
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10k
Доктор 7 минут назад
У меня " голоса в голове " говорят не пить !
Но я их игнорирую ...
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37k
БамбарбияКиргуду 4 минуты назад
Весну можно как нибудь отменить?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1960 постов (1950 в горячем)

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