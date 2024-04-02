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Собака напала на женщину и изуродовала ей лицо

Собака напала на женщину и изуродовала ей лицо

Автор:
02 апреля 2024 13:58
Сообщество : Истории
Метки: Разное   животные   инциденты   нападение   нападение собак   операции   ротвейлер   собака   собаки   фото   
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На 33-летнюю жительницу Англии напала собака-метис ротвейлера и питбуля. Женщина хотела успокоить взволнованную собаку, но та набросилась на неё и оставила раны на лице.

Жительница города Лланелли в Англии пострадала от нападения собаки, метиса ротвейлера и питбуля. 33-летняя Келси Морган находилась в доме своих друзей, как вдруг услышала громкие звуки, доносящиеся снаружи. Они с другом вышли посмотреть, что происходит - там была его собака, которая была чем-то обеспокоена и бегала возле дома. Пытаясь успокоить животное, Келси присела рядом с собакой. В этот момент собака набросилась на женщину, впившись зубами в лицо.

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"Было так много крови, что я ничего не видела. Я вытирала кровь и все время проверяла руками, на месте ли моё лицо," - рассказала Келси.


По словам Келси, атака длилась около 20 секунд - и в панике она боялась, что собака "оторвёт" ей лицо. После нападения женщину срочно доставили в больницу для проведения сложной операции. Келси наложили 15 швов на щеку, шесть - на носовую перегородку и три на ноздрю. После операции она несколько дней не могла говорить, зевать и нормально есть.

После нападения Келси сообщила о случившемся в полицию. Хозяина собаки, друга Келси, приговорили к году общественных работ, шестимесячному комендантскому часу и заставили выплатить огромную компенсацию в размере 1000 фунтов стерлингов (116 тысяч рублей). Нападавшую собаку было решено усыпить.


"Раньше я никогда не пользовалась косметикой, но теперь я не выхожу без неё из дома, и стараюсь замазать шрам. Теперь это часть меня, и мне приходится с этим мириться," - говорит женщина.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   животные   инциденты   нападение   нападение собак   операции   ротвейлер   собака   собаки   фото   
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10  комментариев
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20k
Вишенка Крокодилова 47 минут назад
Какова цель этого поста?
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Jearom 7 минут назад
лезть к чужой собаке, чтобы успокоить - что более идиотичное можно придумать?
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79
MrPalych 9 минут назад
девушка красивая, собака красивая...
жаль, что так получилось
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12k
Б.Касторский Полчаса назад
Швы очень хорошо наложили. Позже можно сделать шлифовку и видно не будет.
А вот бойцовские собаки дома это верх идиотизма.
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281
DuckTales 52 минуты назад
То есть она сама полезла к чужой собаке метису с такими предками ? Молодец... хорошо что еще не так все плохо закончилось...
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6k
Григорий 56 минут назад
чужая собака нервничает, дайка я ему в морду погляжу и поцалую, отличная идея!
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144k
parallax 58 минут назад
Собака друг человека.
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15k
котегRUS Час назад
шрамчик почти не видно...
красивая девушка
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1657 постов (1596 в горячем)

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