Собака напала на женщину и изуродовала ей лицо

На 33-летнюю жительницу Англии напала собака-метис ротвейлера и питбуля. Женщина хотела успокоить взволнованную собаку, но та набросилась на неё и оставила раны на лице.
Жительница города Лланелли в Англии пострадала от нападения собаки, метиса ротвейлера и питбуля. 33-летняя Келси Морган находилась в доме своих друзей, как вдруг услышала громкие звуки, доносящиеся снаружи. Они с другом вышли посмотреть, что происходит - там была его собака, которая была чем-то обеспокоена и бегала возле дома. Пытаясь успокоить животное, Келси присела рядом с собакой. В этот момент собака набросилась на женщину, впившись зубами в лицо.
"Было так много крови, что я ничего не видела. Я вытирала кровь и все время проверяла руками, на месте ли моё лицо," - рассказала Келси.
По словам Келси, атака длилась около 20 секунд - и в панике она боялась, что собака "оторвёт" ей лицо. После нападения женщину срочно доставили в больницу для проведения сложной операции. Келси наложили 15 швов на щеку, шесть - на носовую перегородку и три на ноздрю. После операции она несколько дней не могла говорить, зевать и нормально есть.
После нападения Келси сообщила о случившемся в полицию. Хозяина собаки, друга Келси, приговорили к году общественных работ, шестимесячному комендантскому часу и заставили выплатить огромную компенсацию в размере 1000 фунтов стерлингов (116 тысяч рублей). Нападавшую собаку было решено усыпить.
"Раньше я никогда не пользовалась косметикой, но теперь я не выхожу без неё из дома, и стараюсь замазать шрам. Теперь это часть меня, и мне приходится с этим мириться," - говорит женщина.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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жаль, что так получилось
А вот бойцовские собаки дома это верх идиотизма.
красивая девушка