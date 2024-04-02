Собака напала на женщину и изуродовала ей лицо

"Было так много крови, что я ничего не видела. Я вытирала кровь и все время проверяла руками, на месте ли моё лицо," - рассказала Келси.





По словам Келси, атака длилась около 20 секунд - и в панике она боялась, что собака "оторвёт" ей лицо. После нападения женщину срочно доставили в больницу для проведения сложной операции. Келси наложили 15 швов на щеку, шесть - на носовую перегородку и три на ноздрю. После операции она несколько дней не могла говорить, зевать и нормально есть.