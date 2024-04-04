15 странных изображений обычных вещей, с другой точки зрения

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Вокруг нас происходит огромное количество событий, хотя большинство из них мы воспринимаем как должное или они не кажутся нам чем-то особенным. Несмотря на это, некоторые мелочи могут быть по-настоящему увлекательными. В этом посте вы увидите вещи из повседневной жизни, которые показаны совершенно под другим углом.
1. Цикада посреди линьки. Она претерпевает неполную метаморфозу, то есть у неё нет стадии куколки. Вместо этого она линяет четыре-пять раз, прежде чем достигнет совершеннолетия
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2. Hua Shan (Цветочная гора) является одной из восьми священных гор даосизма. Миллионы китайцев ежегодно совершают паломничество на Цветочную гору, чтобы посетить храмы, построенные прямо на вершинах скал, забираясь по почти вертикальным лестницам
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