13 необычных изображений, которые могут шокировать по-настоящему

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В мире много странных ситуаций и необычных вещей, которые попадаются людям повсюду. В этом посте вы увидите снимки интересных и иногда шокирующих моментов, которые успели заснять вездесущие пользователи. Взгляните!
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11. Член команды непальской полиции проверяет скороварку, самодельную бомбу на улице в Лалитпуре, Непал
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