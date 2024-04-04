25 сокровищ, оставленных бывшими владельцами на улицах Нью-Йорка

В Нью-Йорке давно существует традиция «ступинга» — это когда вместо того, чтобы выбросить ненужную мебель или вещи, люди оставляют их на улице. Кому надо — заберут. Надо сказать, что среди этого уличного «хлама» часто попадаются настоящие сокровища!
В Нью-Йорке живет более 8,3 миллиона человек, и это не самое дешевое место для проживания, поэтому неудивительно, что ступинг так популярен. Ведь это просто, полезно для кошелька и экологично.
Во-первых, есть масса людей, которые хотят избавиться от ненужных вещей. Оставить что-то на тротуаре, чтобы другие могли это взять, гораздо дешевле и быстрее, чем выбросить, продать или отдать на благотворительность. Проще говоря, это менее хлопотно.
Во-вторых, поскольку Нью-Йорк — очень дорогой город, некоторые люди стремятся сократить расходы везде, где только можно. Принеся домой симпатичную мебель, которую вы нашли на улице, вы можете немного сэкономить. Если вы бережливы и терпеливы, то можете украсить весь свой дом, не потратив ни цента.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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