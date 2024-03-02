FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1220 постов • 261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
И у кого только рука поднимается выкидывать такую красоту?: 45 раз, когда люди выбрасывали отличную мебель

И у кого только рука поднимается выкидывать такую красоту?: 45 раз, когда люди выбрасывали отличную мебель

Автор:
02 марта 2024 09:23
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   Удача   мебель   находки   соцсети Instagram   
1243
46

Вам когда-нибудь приходилось ломать голову, куда деть хорошую, но уже ненужную мебель? У жителей Нью-Йорка такой проблемы нет — они просто выносят ее на улицу, и какой-нибудь случайный прохожий моментально ее забирает. Этот обычай называется stooping (от “stoop”, крыльцо), и ему посвящен инстаграм* Stooping NYC, где его авторы регулярно сообщают о самых лучших находках. Вот немного примеров того, какие сокровища можно найти на улицах Большого яблока.

«"Stooping" так популярен в Нью-Йорке, потому что это часть культуры его жителей. В отличие от остальных, Нью-Йорк — временный город, и это значит, что люди здесь постоянно переезжают. Ни одна квартира не похожа на другую, и поэтому этот обычай выставлять предметы, которые больше не подходят/не нужны, существует уже давно,» — объяснили авторы популярного аккаунта.

«"Stooping NYC" меняет отношение людей к возможности дать выброшенной мебели новую жизнь. «Мы попытались сделать это занятие похожим на игру, как квест. Думаю, благодаря этому оно стало популярным и модным среди более молодой аудитории (возраст 75% наших подписчиков — от 18 до 35 лет)», — поделились они. Причем подписчики шлют им огромное количество контента: создатели рассказали, что в будний день им приходят сотни, если не тысяча сообщений, а на выходных, особенно в конце месяца, они валятся им в личку тысячами.

×
×
* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Нью-Йорк   Удача   мебель   находки   соцсети Instagram   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Тигран Саркисян Час назад
А кто сказал что выкинуто , аккуратно выставлено кому надо заберут ,а выкинуто это когда конкретно на помойке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
sssss3 3 минуты назад
Комментарий к фото
Вот такую вещицу с удовольствием забрал-бы на дачу.
Тут и детям мелками порисовать раздолье, и на листе порисовать, да и хоть пластилином лепи, хоть мишень повесить.
Если ширину уменьшить, верстачок весьма приличный, если так оставить стол раскроечный.
Прелесть, а не вещица. Судя по всему из высокосортной твёрдой древесины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
512
Шэльмавье фон Шольценко Полчаса назад
Столик 1911 года, подобрал на улице в Германии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
10001011101100 41 минуту назад
ну да, красота, но место ей уже в музее.
в современном мире это всё чрезмерно вычурно.
а в будущем и подавно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Viktor Час назад
Много где бывал, но вот здесь не приходилось!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95460



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась
Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась
Наш мир – прекрасный и разнообразный, и вот 45 тому подтверждений
Наш мир – прекрасный и разнообразный, и вот 45 тому подтверждений
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников
Никакой отчётности: семья Матранга решила вылечить рэпера за счёт поклонников
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#ДТП#аварии#авто аварии#позитив#кино#история#Ynews
#Прикол#автомир#интересное#забавно#дети#Автовсячина#Россия#Суд#Китай#подборка
#машина#животные#в мире#люди#факты#интересно#кот#природа#Санкт-Петербург#Еда
Не водой единой Не водой единой 30 крутых вещей, найденных на обочине 30 крутых вещей, найденных на обочине 30 необычных старинных вещей, которыми поделились в сети их владельцы 30 необычных старинных вещей, которыми поделились в сети их владельцы 35 отличных вещей, которые люди нашли на улице 35 отличных вещей, которые люди нашли на улице 30 крутых вещиц, найденных в комиссионках, на барахолках и распродажах 30 крутых вещиц, найденных в комиссионках, на барахолках и распродажах 30 красивых старых вещей, которым позавидует каждый любитель винтажа 30 красивых старых вещей, которым позавидует каждый любитель винтажа

На что жалуетесь?

Вернуться