Вам когда-нибудь приходилось ломать голову, куда деть хорошую, но уже ненужную мебель? У жителей Нью-Йорка такой проблемы нет — они просто выносят ее на улицу, и какой-нибудь случайный прохожий моментально ее забирает. Этот обычай называется stooping (от “stoop”, крыльцо), и ему посвящен инстаграм* Stooping NYC, где его авторы регулярно сообщают о самых лучших находках. Вот немного примеров того, какие сокровища можно найти на улицах Большого яблока.
«"Stooping" так популярен в Нью-Йорке, потому что это часть культуры его жителей. В отличие от остальных, Нью-Йорк — временный город, и это значит, что люди здесь постоянно переезжают. Ни одна квартира не похожа на другую, и поэтому этот обычай выставлять предметы, которые больше не подходят/не нужны, существует уже давно,» — объяснили авторы популярного аккаунта.
«"Stooping NYC" меняет отношение людей к возможности дать выброшенной мебели новую жизнь. «Мы попытались сделать это занятие похожим на игру, как квест. Думаю, благодаря этому оно стало популярным и модным среди более молодой аудитории (возраст 75% наших подписчиков — от 18 до 35 лет)», — поделились они. Причем подписчики шлют им огромное количество контента: создатели рассказали, что в будний день им приходят сотни, если не тысяча сообщений, а на выходных, особенно в конце месяца, они валятся им в личку тысячами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тут и детям мелками порисовать раздолье, и на листе порисовать, да и хоть пластилином лепи, хоть мишень повесить.
Если ширину уменьшить, верстачок весьма приличный, если так оставить стол раскроечный.
Прелесть, а не вещица. Судя по всему из высокосортной твёрдой древесины.
в современном мире это всё чрезмерно вычурно.
а в будущем и подавно