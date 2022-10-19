35 отличных вещей, которые люди нашли на улице

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В Нью-Йорке есть обычай, получивший название «ступинг» (от “stoop”, крыльцо) — вместо того, чтобы выбрасывать или продавать ненужную мебель, люди оставляют ее на крыльце или обочине дороги, где ее может подобрать любой желающий. И речь не о кособокой детской кроватке, повидавшей пять поколений, а о стильных комодах, бархатных диванах, столах и стульях всех форм и размеров, которые идеально впишутся в любую квартиру.
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22. "Бесплатное свадебное платье / официальный наряд (без призраков)" - странная приписка, но поверим на слово...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я тогда - работающая мать двоих детей.
Поэтому все кактусы на следующий же день оказались в открытом грунте вдоль дорожки.
Никаких (рекомендованных) опрыскиваний кипятком, и на заморозки им плевать, и поломки поливной системы как-то переживают.
У новых хозяев дома руки то-ли не доходят, то-ли не поднимаются их выкорчевать.
Недавно там проезжала.
Это - не они, но мои - не хуже.
Так и сидят у дороги, вперемежку с розами.