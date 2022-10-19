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35 отличных вещей, которые люди нашли на улице

35 отличных вещей, которые люди нашли на улице

Автор:
19 октября 2022 20:09
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Нью-Йорк   Удача   брошенные вещи   мебель   находки   ступинг   
1494
36

В Нью-Йорке есть обычай, получивший название «ступинг» (от “stoop”, крыльцо) — вместо того, чтобы выбрасывать или продавать ненужную мебель, люди оставляют ее на крыльце или обочине дороги, где ее может подобрать любой желающий. И речь не о кособокой детской кроватке, повидавшей пять поколений, а о стильных комодах, бархатных диванах, столах и стульях всех форм и размеров, которые идеально впишутся в любую квартиру.

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Источник:

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Метки: Нью-Йорк   Удача   брошенные вещи   мебель   находки   ступинг   
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14  комментариев
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5k
Котэ 2 часа назад
я бы всё подобрал
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990
Lexx 55 минут назад
Знаю пару случаев, когда вот так кровать/кресло взяли с помойки, в отличном состоянии, а они с клопами оказались.
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
на 30 наверно удобно читать книги.
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91
Tupen Час назад
А ведь это всего лишь вещи.
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699
Максим Макашев 2 часа назад
зажрались, суки рваные. Ну ничего - этой зимой всё в печки побросают, чтобы согреться
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142
Тамара Витальевна 2 часа назад
как бы мне мои кактусы пристроить в добрые руки...
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142
Тамара Витальевна SandMANn 43 минуты назад
далековатооо. Ежели только на ледоколе...
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