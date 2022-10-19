35 отличных вещей, которые люди нашли на улице

В Нью-Йорке есть обычай, получивший название «ступинг» (от “stoop”, крыльцо) — вместо того, чтобы выбрасывать или продавать ненужную мебель, люди оставляют ее на крыльце или обочине дороги, где ее может подобрать любой желающий. И речь не о кособокой детской кроватке, повидавшей пять поколений, а о стильных комодах, бархатных диванах, столах и стульях всех форм и размеров, которые идеально впишутся в любую квартиру.