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30 крутых вещиц, найденных на барахолках

30 крутых вещиц, найденных на барахолках

Автор:
28 марта 2024 11:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: барахолка   комиссионка   мебель   находки   покупки   фото   
1396
31

Копаться в грудах хлама в поисках сокровищ — удивительно затягивающая штука. Конечно, любителям комиссонок и барахолок везет далеко не всегда, но по-настоящему удачные находки стоят потраченного времени и сил. И, само собой, грех потом не похвастаться этими трофеями в сети!

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"Каждые пару месяцев в течение последних 16 лет я искал на Ebay «Кольцо из белого золота с гранатом или рубином» и все варианты формулировок. Моя бабушка подарила мне оригинальное кольцо, когда мне было 13. Оно было слишком большим, поэтому мой папа отнес его ювелиру, чтобы его почистили и сделали поменшь. Пока кольцо находилось у ювелира, мой папа внезапно скончался от аневризмы головного мозга. Ему было 39 лет. Я получил кольцо обратно в день его похорон. Я любил это кольцо. Оно так много для меня значило. Каким-то образом я потерял его, когда мне было 17. Сейчас мне 40. Я буквально искал это кольцо больше половины своей жизни! Оно уже даже моего размер, так что, очевидно, в какой-то момент его уменьшили. Что заставляет меня задуматься, не мое ли это кольцо!"

"Он около 1,4 метра в высоту, и на обратной стороне написана дата — январь 1964 года. Я продолжаю смотреть на него и задаваться вопросом, где оно побывало и кто заглядывал в него. Определенно буду дорожить им до конца своей жизни".

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: барахолка   комиссионка   мебель   находки   покупки   фото   
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3  комментария
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10k
vasilykopkov 52 минуты назад
22 - вампир фотографировал :)
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57
ya da 21 минуту назад
Хрень какая-то забугорная
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30k
Сталкер Полчаса назад
Практически всё это здесь уже было.
Свинская свинья, снова порылась в своей пиндосской помойке, ничего не нашла и решила запостить повтор?
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1272 поста (1199 в горячем)

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