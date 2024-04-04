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35 неудачных детских игрушек, на которые страшно смотреть

35 неудачных детских игрушек, на которые страшно смотреть

Автор:
04 апреля 2024 12:18
Сообщество : Юмор
Метки: Игрушки   Юмор   провал   смех и слёзы   страшные игрушки   
1373
36

Похоже, что некоторые производители игрушек выбрали эту профессию не с целью порадовать детей, а чтобы навсегда покорёжить их психику. Иначе как еще объяснить эти странные, уродливые, а местами и откровенно жуткие шедевры? И главный вопрос: а как теперь спать по ночам?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Игрушки   Юмор   провал   смех и слёзы   страшные игрушки   
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Denissg Полчаса назад
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Denissg Полчаса назад
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Добро пожаловать в реальную жизнь, маленький ублюдок!
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Denissg Полчаса назад
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Кобейн. Начало.
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Denissg Полчаса назад
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Немо найдёт тебя!...
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Denissg Полчаса назад
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- Папа, а правда, вы меня в коробке нашли?
- Правда. А вчера на остановке. А позавчера - за гаражами. Кончай бухать, сынок!
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1282 поста (1209 в горячем)

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