Магазин из Англии предлагает повесить на ёлку королевскую семью и других звёзд, выпуская жутковатые игрушки

Ежегодно люди во всём мире стараются как можно красивее украсить свои новогодние ёлки. Современные магазины предлагают огромный ассортимент чего угодно, помимо классических шаров и мишуры.
Например, в этом году британский магазин The Christmas Imaginarium предложил повесить на ёлочку королевскую семью. И это подняло в сети целую волну хиханек да хаханек, потому что игрушки выглядят, конечно, забавно. Что, кстати, не помешало максимально быстро их распродать.
Но The Christmas Imaginarium не пощадили не только венценосных ребят, но и вполне рядовых знаменитостей. Показываем вам, как выглядят некоторые звёздные ёлочные игрушки из этой серии в сравнении с их реальными прототипами.
Почившую королеву Елизавету II не оставили без внимания, ведь полный королевский комплект на ёлку был бы неполным без её легендарной фигуры.
Королевская семья — это новинка магазина The Christmas Imaginarium. На самом деле они уже давно продают ёлочные игрушки с лицами знаменитостей.
Фанаты Курта Кобейна и «Нирваны» должны умилиться — ну где ещё вы встретите столь блестящего Курта? 🙂
Кстати, Джейсон выглядит великолепно! Блестящая борода только придаёт дополнительный шарм его брутальной внешности! 🙂
Кого из представленных персонажей вы бы хотели повесить на свою новогоднюю красавицу?
Источник:
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ПРЕКРАСНАЯ ФРАЗА. Только НЕ "на ёлку", а НА ЁЛКЕ