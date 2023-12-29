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Магазин из Англии предлагает повесить на ёлку королевскую семью и других звёзд, выпуская жутковатые игрушки

Магазин из Англии предлагает повесить на ёлку королевскую семью и других звёзд, выпуская жутковатые игрушки

Автор:
29 декабря 2023 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: Игрушки   Новый год   Юмор   елка   забавно   королевская семья   украшение   умора   
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Ежегодно люди во всём мире стараются как можно красивее украсить свои новогодние ёлки. Современные магазины предлагают огромный ассортимент чего угодно, помимо классических шаров и мишуры.

Например, в этом году британский магазин The Christmas Imaginarium предложил повесить на ёлочку королевскую семью. И это подняло в сети целую волну хиханек да хаханек, потому что игрушки выглядят, конечно, забавно. Что, кстати, не помешало максимально быстро их распродать.

Но The Christmas Imaginarium не пощадили не только венценосных ребят, но и вполне рядовых знаменитостей. Показываем вам, как выглядят некоторые звёздные ёлочные игрушки из этой серии в сравнении с их реальными прототипами.

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Почившую королеву Елизавету II не оставили без внимания, ведь полный королевский комплект на ёлку был бы неполным без её легендарной фигуры.

Королевская семья — это новинка магазина The Christmas Imaginarium. На самом деле они уже давно продают ёлочные игрушки с лицами знаменитостей.

Фанаты Курта Кобейна и «Нирваны» должны умилиться — ну где ещё вы встретите столь блестящего Курта? 🙂

Кстати, Джейсон выглядит великолепно! Блестящая борода только придаёт дополнительный шарм его брутальной внешности! 🙂

Кого из представленных персонажей вы бы хотели повесить на свою новогоднюю красавицу?

Источник:

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Метки: Игрушки   Новый год   Юмор   елка   забавно   королевская семья   украшение   умора   
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9  комментариев
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2k
Максим Макашев 6 часов назад
предлагает повесить на ёлку королевскую семью и других звёзд
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ПРЕКРАСНАЯ ФРАЗА. Только НЕ "на ёлку", а НА ЁЛКЕ
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49k
Максим Т. 47 минут назад
"Магазин из Англии предлагает повесить ... королевскую семью и других звёзд" -так правильнее, прости меня, Господи)
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2k
Victor 4 часа назад
Грета не получилась. В жизни у неё суровое лицо. А тут минимум студентка, комсомолка
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8k
Nikolay 6 часов назад
Некоторых из этих знаменитостей действительно стоит повесить... Необязательно на елку, любой крепкий сук подойдет
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13k
Григорий Бабкин 7 часов назад
Повесить, это правильно, только половина и так уже мёртвые.
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886
Александр Сергеев 7 часов назад
Если бы петелька для подвешивания на ёлку проходила на шее,то,я думаю,что продажи были бы больше:))
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31k
Головасыр коричнештанник 7 часов назад
во, Фарруха можно )
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58k
dima423 7 часов назад
Хорошее предложение - повесить всю королевскую семью) Главное есть за что...
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24k
SolomonA 7 часов назад
Главное, чтоб подписывали, кто это. А то хрен догадаешься...
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