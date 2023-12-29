Магазин из Англии предлагает повесить на ёлку королевскую семью и других звёзд, выпуская жутковатые игрушки

Например, в этом году британский магазин The Christmas Imaginarium предложил повесить на ёлочку королевскую семью. И это подняло в сети целую волну хиханек да хаханек, потому что игрушки выглядят, конечно, забавно. Что, кстати, не помешало максимально быстро их распродать.

Но The Christmas Imaginarium не пощадили не только венценосных ребят, но и вполне рядовых знаменитостей. Показываем вам, как выглядят некоторые звёздные ёлочные игрушки из этой серии в сравнении с их реальными прототипами.