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35 то ли смешных, то ли грустных неудач в День святого Валентина

35 то ли смешных, то ли грустных неудач в День святого Валентина

Автор:
15 февраля 2024 11:16
Сообщество : Юмор
Метки: День святого Валентина   Юмор   неудача   подарок   провал   ситуация   
975
36

День святого Валентина может оказаться одним из самых напряжённых праздников, всё зависит от вашего характера и умения планировать. Как показывает горький опыт, планирование и исполнение - это зачастую две разные вещи. Вот и герои нашей подборки облажались в знаменательный день.

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Программа:

Обед

Игры

Призы

Приятная компания

Парень позвонил возлюбленной, а она сказала, что работает...Вот только её коллеги не стали врать.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: День святого Валентина   Юмор   неудача   подарок   провал   ситуация   
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6  комментариев
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10k
Regerald 37 минут назад

Проткнуть в середине пальцем дырку и облить сгущёнкой. Парень оценит.
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5k
Григорий 22 минуты назад
такое себе, праздновать день священника 3.14доров, хотя если ты 3.14дор то это прям твой праздник.
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22k
alexis 24 минуты назад
13: Был грюйер, стал рокфор.)))
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11k
Борис Карабанов Полчаса назад
"Более всех обожают отмечать так называемый "праздник святого Валентина" именно те люди, которые также истово обожают критиковать "мракобесие" православных верующих за празднование Пасхи или Крещения." (Ф. Раневская, "Основы логики атеиста и церквеборца", т.3, гл.45)
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1
Миша Полчаса назад
Что за праздник.....если ты влюбленный, или у вас это взаимно, то не нужен какой то специальный день, чтоб это сказать или сделать приятно.
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