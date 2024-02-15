35 то ли смешных, то ли грустных неудач в День святого Валентина

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День святого Валентина может оказаться одним из самых напряжённых праздников, всё зависит от вашего характера и умения планировать. Как показывает горький опыт, планирование и исполнение - это зачастую две разные вещи. Вот и герои нашей подборки облажались в знаменательный день.
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3. "Пригласила 18 человек на поэтический вечер в честь Дня святого Валентина. Весь день ушёл на подготовку. 10 человек сказали, что придут. Никто не пришёл"
4. "В День святого Валентина сын показал мне свой первый фокус волшебника - как заставить монету исчезнуть"
10. "Я попытался сфотографировать сотрудников на День святого Валентина. Получилось не так, как мы планировали"
Программа:
Обед
Игры
Призы
Приятная компания
Парень позвонил возлюбленной, а она сказала, что работает...Вот только её коллеги не стали врать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Проткнуть в середине пальцем дырку и облить сгущёнкой. Парень оценит.