FISHKINET
Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 189 постов • 100 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Дизайн интерьера. Мебель
15+ идей оформления изголовья кровати

15+ идей оформления изголовья кровати

Автор:
04 апреля 2024 10:59
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: идеи   идеи интерьера   изголовье кровати   интерьер   кровать   спальня   стильно   
1350
18

Спальня - одно из самых особенных мест в дома. Ведь именно там хочется хорошо спать и отдыхать душой и телом. Потому дизайну спальни и кровати уделяют немало времени. Благодаря этому посту вы узнаете, как можно украсить с помощью небольших деталей изголовье кровати.

Изголовье кровати - это не просто функциональный элемент спального места, но и отличная возможность добавить в интерьер комнаты элемент стиля и уюта.

×
×


Один из самых популярных и простых вариантов - использование тканевого изголовья. Выберите ткань, которая сочетается с общим стилем вашей комнаты, и добавьте декоративные элементы, такие как пуговицы или стежка "капитоне".


Если вы предпочитаете более традиционный вид, обратите внимание на деревянные изголовья. Они могут быть различных форм и оттенков, что позволяет выбрать оптимальный вариант под ваш интерьер.


Добавьте изюминку, встроив подсветку в изголовье кровати. Это не только придаст атмосферу уюта, но и создаст романтическую обстановку.


Если у вас большая кровать или вы хотите добавить кровати гламурный вид, рассмотрите вариант панельного изголовья. Оно может быть обито тканью, кожей или мягким материалом.



Используйте изголовье кровати как раму для вашей собственной фотогалереи. Разместите здесь фотографии, которые вас вдохновляют или напоминают о приятных моментах.


Создайте ощущение простора и увеличьте освещение в комнате, используя зеркальное изголовье. Оно также будет отлично сочетаться с современным или гламурным интерьером.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Дизайн интерьера. Мебель"
Метки: идеи   идеи интерьера   изголовье кровати   интерьер   кровать   спальня   стильно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
alexis 2 часа назад
Это игра такая? Найди картинку соответствующую описанию ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Autumn2015 11 минут назад
Почти все бред, изголовье должно защищать голову, руки от нечаянных движений во сне, потоков холодного воздуха в голову, если там есть сквозняки, малышей, которые любят потусить на родительской кровати и попрыгать, держась за спинку от ударов и ссадин об весь этот мусор. Ковёр -зачет, особенно если стена холодная :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
821
Maksim 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья 2 часа назад
Тоже не поняла к чему подписи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1582 поста (1537 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71665



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однажды в офисе
Однажды в офисе
Небезынтересное развитие событий, однако
Небезынтересное развитие событий, однако
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 апреля
В Москве объявлено штормовое предупреждение⁠⁠
В Москве объявлено штормовое предупреждение⁠⁠
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#забавно#люди#история#Прикол#задержание#милота#СССР#дети
#автомобили#Юмор#факты#интересное#аварии#Автовсячина#интересно#Разное#подборка#позитив
#автомир#животные#в мире#ДТП#авто аварии#собака#Китай#кот#полиция#шоу бизнес
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей 14 парилок и бань с интересными деталями своими руками 14 парилок и бань с интересными деталями своими руками Классные и простые идеи, как можно преобразить своё жильё Классные и простые идеи, как можно преобразить своё жильё Парень сделал дверь в стеллаже, которая ведёт в секретную комнату Парень сделал дверь в стеллаже, которая ведёт в секретную комнату 30 необычных спален, дизайн которых продумали до мелочей 30 необычных спален, дизайн которых продумали до мелочей 15 идей, как можно классно вписать батарею в интерьер 15 идей, как можно классно вписать батарею в интерьер

На что жалуетесь?

Вернуться