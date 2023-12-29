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30 необычных спален, дизайн которых продумали до мелочей

30 необычных спален, дизайн которых продумали до мелочей

Автор:
29 декабря 2023 19:33
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   дизайн интерьера   дизайнерские идеи   дом   жилье   идеи   красиво   ремонт   спальня   фото   
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Некоторые места так наполнены уютом и деталями, что чувствуется, как хозяин вложил душу, продумывая каждую мелочь. И вправду, если уделять внимание тонкостям дизайна — можно из обычной комнаты сделать уютное гнёздышко. Спальни из этой подборки — с продуманным дизайном и интересными особенностями, которые, возможно, вдохновят и вас. Взглянем на самые необычные примеры!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайн интерьера   дизайнерские идеи   дом   жилье   идеи   красиво   ремонт   спальня   фото   
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10  комментариев
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55k
turyst 11 часов назад
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4k
Alexbux1 8 часов назад
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Подобная панель это искусственный камень вообще то .
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45k
Цыц тут у меня 9 часов назад
5 и 15 нормальные, остальные не понравилось.
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12k
Света 9 часов назад
Если это "дизайн которых продумали до мелочей", то у меня для этого дизайнера печальный диагноз. Во первых большинство просто торжество пылюки и гемора по её уборке. Аллергики будут особенно рады. Да и обычным людям не весело пылью дышать. Я уж не говорю про затраты на такие, с позволения сказать, дизайны, но не пойму для чего прямо около кроватей понаставили цветов. Чтобы спросонок зацепить и опрокинуть, чтобы встать посикать, запнуться? Но особо доставила полочка на стене над изголовьем со всякой хр.енью и большим цветком монстеры. Это чтобы веселее было когда вся это хуэта пи.зданётся на башку во время сна или более интересных занятий? Короче из всей подборки только два, три варианта жизнеспособны и то если отодвинуть все цветы на окна или к стенам.
Хорошо выглядит и удобно первая со звёздным небом. Нормально, но аляповато спальня лего. Красиво, но не безупречно с древесным спилом в изголовье. Детская с планетами тоже хорошая и удобная. Обои в виде джунглей (но без ужаса в виде странных игрушек), крупные цветы, размытые горизонтальные полосы, лес очень хороши. И даже не только в спальне. Спальня с каменным панно и шкафом сбоку тоже хороша. Остальное от "фу!" до "ужас какой!".
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22k
Killgrave 10 часов назад
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Спальня дочери до этого:

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8k
Владлен Каракуртович Романов 11 часов назад
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4k
Харон 11 часов назад
Аляповато и безвкусно.
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17k
SandMANn 11 часов назад
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В спальне ребёнка? Не понял, эт чё такое? Для развития детской фантазии во сне?

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SandMANn 12 часов назад
Затейливая дизайнерша в семье – "горе" в доме.
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