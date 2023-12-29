30 необычных спален, дизайн которых продумали до мелочей

Некоторые места так наполнены уютом и деталями, что чувствуется, как хозяин вложил душу, продумывая каждую мелочь. И вправду, если уделять внимание тонкостям дизайна — можно из обычной комнаты сделать уютное гнёздышко. Спальни из этой подборки — с продуманным дизайном и интересными особенностями, которые, возможно, вдохновят и вас. Взглянем на самые необычные примеры!