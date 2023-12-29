30 необычных спален, дизайн которых продумали до мелочей

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Некоторые места так наполнены уютом и деталями, что чувствуется, как хозяин вложил душу, продумывая каждую мелочь. И вправду, если уделять внимание тонкостям дизайна — можно из обычной комнаты сделать уютное гнёздышко. Спальни из этой подборки — с продуманным дизайном и интересными особенностями, которые, возможно, вдохновят и вас. Взглянем на самые необычные примеры!
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5. "Спальня в нашем доме. В проекте мы использовали много натуральных материалов и текстур"
18. "А я обожаю натуральный камень, и могу внедрить его в дизайн любой комнаты, даже спальни. Если вы думаете, что камень смотрится некрасиво и грубо - вы ошибаетесь"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Хорошо выглядит и удобно первая со звёздным небом. Нормально, но аляповато спальня лего. Красиво, но не безупречно с древесным спилом в изголовье. Детская с планетами тоже хорошая и удобная. Обои в виде джунглей (но без ужаса в виде странных игрушек), крупные цветы, размытые горизонтальные полосы, лес очень хороши. И даже не только в спальне. Спальня с каменным панно и шкафом сбоку тоже хороша. Остальное от "фу!" до "ужас какой!".