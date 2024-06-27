Ума палата: в Красноярском крае педофил пожаловался на вымогательство в полицию - и сам попал под проверку

Педофил решил действовать на опережение и обратился в полицию, пожаловавшись на вымогательство. Там, разумеется, историей заинтересовались, а когда стали расследовать дело, вскрылась тайная жизнь извращенца.

В паблике "Подслушано в Сосновоборске" после публикации этой истории обнаружилось много девушек и женщин, которым написывал Куденко. Они стали выкладывать скрины переписки с этим персонажем, и интернет-пользователи пришли к выводу, что у парня явно не всё в порядке с психикой. Впрочем, так ли это, будет проверять полиция.

В местных СМИ сообщают о том, что СК начал доследственную проверку по статьям «совершение развратных действий» и «насильственные действия сексуального характера». В официальных источниках СК и МВД этой информации пока нет.