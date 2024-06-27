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Ума палата: в Красноярском крае педофил пожаловался на вымогательство в полицию - и сам попал под проверку

Ума палата: в Красноярском крае педофил пожаловался на вымогательство в полицию - и сам попал под проверку

Автор:
27 июня 2024 16:34
Сообщество : Криминал
Метки: Красноярский край   Сосновогорск   домогательства   несовершеннолетние   педофилия   переписка   полиция   
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Некий Кирилл Куденко массово рассылал сообщения школьницам и более взрослым женщинам, предлагая секс в разной форме. Кто-то отмахивался от приставучего дурачка, кто-то блокировал, но в полицию не обращались. Неизвестно сколько длилась бы эта эпопея, однако один из друзей девчонок, которым написывал мужчина в форме МЧС, заскринил его фото с членом наперевес и потребовал от возмутителя спокойствия денег за молчание. Тот пошёл в полицию.

В Красноярском крае задержали мужчину, которые в форме сотрудника МЧС предлагал интимные услуги школьницам. Он был настойчив и даже назойлив. Его не останавливал возраст девчонок - напротив, он пытался объяснить, что секс полезен для здоровья.

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Иногда у 26-летнего озабоченного случались провалы, когда визави оказывалась взрослой женщиной с ипотекой, мужем и большим огородом. С такими женщинами он обычно на продолжении не настаивал, и быстро сворачивал переписку.


А вот несовершеннолетним девочкам доставалось. Многие из них стеснялись сообщить родителям о назойливом мужчине и пытались сами как-то разрулить ситуацию. Они просили перестать писать, блокировали адресата, но тот создавал новые профили в соцсетях и принимался за старое.


Но на любое действие найдётся противодействие. Одной из девочек Куденко прислал фото своего члена, и близкий друг несовершеннолетней потребовал от извращенца денег.


Дескать, иначе распространю этот снимок в соцсетях.


Педофил решил действовать на опережение и обратился в полицию, пожаловавшись на вымогательство. Там, разумеется, историей заинтересовались, а когда стали расследовать дело, вскрылась тайная жизнь извращенца.


В паблике "Подслушано в Сосновоборске" после публикации этой истории обнаружилось много девушек и женщин, которым написывал Куденко. Они стали выкладывать скрины переписки с этим персонажем, и интернет-пользователи пришли к выводу, что у парня явно не всё в порядке с психикой. Впрочем, так ли это, будет проверять полиция.


В местных СМИ сообщают о том, что  СК  начал доследственную проверку по статьям «совершение развратных действий» и «насильственные действия сексуального характера». В официальных источниках СК и МВД этой информации пока нет.

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Метки: Красноярский край   Сосновогорск   домогательства   несовершеннолетние   педофилия   переписка   полиция   
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10  комментариев
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18k
Kostick 2 часа назад
вот это кирюху знаменитость посетила))
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a_komolow 13 минут назад
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14k
Святослав Полчаса назад

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1k
рулон обоев 38 минут назад
щас еще и попадет за распространение порнографии)дятел новогодний
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17k
Ivan 41 минуту назад
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7k
livaneth 53 минуты назад
Либидо на верхней границе нормы.
Интеллект на нижней границе нормы.
По отдельности и то и другое терпимо, а вот сочетание получается уже не очень.
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1k
Андрей Граф Час назад
найти педофила и сжечь
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4k
dampfer 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2265 постов (2253 в горячем)

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