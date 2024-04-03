Траулер-процессор "Капитан Абакумов" спустили на воду в Санкт-Петербурге

Траулер "Капитан Абакумов" - это современное судно, оснащенное последними технологиями в области рыболовства и переработки улова непосредственно на борту. Судно имеет длину 108 метров и ширину 20 метров, обладает высокими мореходными качествами и способно выполнять свои функции в любых погодных условиях.



"Капитан Абакумов" спроектирован таким образом, чтобы максимизировать эффективность рыболовства и минимизировать влияние на морскую экосистему. Судно оборудовано современной системой обработки улова, которая позволяет не только сохранять высокое качество рыбной продукции, но и значительно сокращать отходы. Кроме того, траулер оснащен новейшими системами навигации и связи, что обеспечивает безопасность экипажа и эффективность рыболовства.



На борту "Капитана Абакумова" могут одновременно находиться более 100 членов экипажа, для которых созданы максимально комфортные условия проживания. Это не только способствует повышению эффективности их работы, но и подчеркивает внимание к условиям труда в современном рыболовстве.

Спуск на воду траулера-процессора "Капитан Абакумов" стал значимым событием для российского рыболовного флота и подчеркивает стратегическое направление страны в развитии судостроения и рыбной отрасли. Представители региональных властей и отрасли выразили уверенность, что новое судно станет важной частью российского рыбопромышленного комплекса и внесет значительный вклад в развитие отечественного рыболовства.