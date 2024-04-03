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Траулер-процессор "Капитан Абакумов" спустили на воду в Санкт-Петербурге

Траулер-процессор "Капитан Абакумов" спустили на воду в Санкт-Петербурге

Автор:
03 апреля 2024 22:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Капитан Абакумов   Россия   траулер-процессор   
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В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду современного траулера-процессора "Капитан Абакумов", предназначенного для дальневосточного рыболовства. Это шестой рыболовный траулер проекта 170701.

Траулер "Капитан Абакумов" - это современное судно, оснащенное последними технологиями в области рыболовства и переработки улова непосредственно на борту. Судно имеет длину 108 метров и ширину 20 метров, обладает высокими мореходными качествами и способно выполнять свои функции в любых погодных условиях.

"Капитан Абакумов" спроектирован таким образом, чтобы максимизировать эффективность рыболовства и минимизировать влияние на морскую экосистему. Судно оборудовано современной системой обработки улова, которая позволяет не только сохранять высокое качество рыбной продукции, но и значительно сокращать отходы. Кроме того, траулер оснащен новейшими системами навигации и связи, что обеспечивает безопасность экипажа и эффективность рыболовства.

На борту "Капитана Абакумова" могут одновременно находиться более 100 членов экипажа, для которых созданы максимально комфортные условия проживания. Это не только способствует повышению эффективности их работы, но и подчеркивает внимание к условиям труда в современном рыболовстве.

 

Спуск на воду траулера-процессора "Капитан Абакумов" стал значимым событием для российского рыболовного флота и подчеркивает стратегическое направление страны в развитии судостроения и рыбной отрасли. Представители региональных властей и отрасли выразили уверенность, что новое судно станет важной частью российского рыбопромышленного комплекса и внесет значительный вклад в развитие отечественного рыболовства.


Для увеличения площади рабочего пространства на борту и улучшения мореходных характеристик в проекте судна применена новая архитектура корпуса — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow.

"Капитан Абакумов" планируется отправить в свое первое плавание уже в ближайшее время, где он начнет выполнять задачи по вылову и переработке рыбы в интересах российского и мирового рынков. Это событие открывает новые горизонты для отечественного рыболовства и подтверждает стремление России к укреплению своих позиций на мировом рынке рыбной продукции.

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Метки: Капитан Абакумов   Россия   траулер-процессор   
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Юрьевич 2 часа назад
Главное что б улов шёл на прилавки магазинов в РФ, а не в Китай, Корею и Японию...
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