В январе текущего года на Аляске скончался старик, заразившийся вирусом аляскапокс (alaskapox). Он жил отшельником в лесу полуострова Кенай вместе с котом, питавшимся мелкими грызунами. В ходе исследований, образцы, взятые у животного, не выявили признаков вируса, но врачи считают, что заражение могло произойти в результате царапин. Тяжелые последствия, вероятно, наступили из-за наличия иммунодефицита у покойного, возникшего на фоне онкозаболевания.
Что это за вирус?
По мнению ученых мы имеем дело с одним из представителей семейства поксвирусов, которое, в частности, столетиями вызывало такое особо опасное заболевание, как натуральная оспа с летальностью до 90%. К счастью на постсоветском пространстве ее удалось окончательно победить еще в далеком 1936-м году, а последние вакцинации были проведены в 1982-м.
К существующим потенциально опасным патогенам нужно отнести:
- вирусы коровьей оспы;
- вирусы осповакцины;
- вирусы оспы обезьян.
Последний из них два года спровоцировал пандемию, в ходе которой заражению подверглось свыше 80тыс. человек, а совокупное количество смертей составило одну десятую процента. Два оставшихся представителя «злобной семейки» считаются относительно безобидными, поскольку имеют ограниченные ареалы распространения и летальность на уровне арифметических погрешностей.
О существовании аляскинской оспы, патогенной для человечества, научный мир узнал лишь в 2015-м. Гипотетически, она могла появиться несколько тысячелетий назад, поэтому достоверных сведений сравнительно немного.
Опасность аляскапокса
На сегодняшний день известны шесть случаев заражения аляскапоксом. Все на Аляске. Пятеро инфицированных людей испытывали легкие симптоматические недомогания и перенесли недуг, что называется, «на ногах». Шестой – старик-отшельник – скончался. Проведенные исследования выявили у него наличие онкологии с целым букетом сопутствующих проблем, поэтому вирус не может считаться причиной смерти.
Сегодня уверенно об аляскинском вирусе можно говорить, как о малозаразном, малоконтагиозном (ограниченно распространенном) и малопатогенном вирусе, вызывающем лишь легкие заболевания.
Как можно заразиться?
Основными носителями вируса являются мелкие млекопитающие, обитающие на Аляске. Каким образом происходят его передачи между видами, внутри одновидовых популяций и от животных к людям, ученым по-прежнему доподлинно неизвестно. Случаев, когда один человек заразил другого, не зафиксировано.
Допускается, что инфицированные могли попросту не знать о заражении и дифференцировать имеющую симптоматику, как некую незначительную болезнь. Она проходила сама собой либо после приема общедоступных лекарств.
Придет ли вирус в Россию?
Проникновение аляскинского вируса на территорию России «законным» путем исключено. Эпидемиологическая ситуация в зонах пограничного контроля в режиме 24/7 отслеживается автоматизированной системой «Периметр». Она эффективно выявляет людей с патогенными инфекциями.
Источник:
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>>вирусы коровьей оспы;
>>вирусы осповакцины;
От кота своего
От кота своего...