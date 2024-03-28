Что это за вирус?

По мнению ученых мы имеем дело с одним из представителей семейства поксвирусов, которое, в частности, столетиями вызывало такое особо опасное заболевание, как натуральная оспа с летальностью до 90%. К счастью на постсоветском пространстве ее удалось окончательно победить еще в далеком 1936-м году, а последние вакцинации были проведены в 1982-м.

К существующим потенциально опасным патогенам нужно отнести:

вирусы коровьей оспы;

вирусы осповакцины;

вирусы оспы обезьян.

Последний из них два года спровоцировал пандемию, в ходе которой заражению подверглось свыше 80тыс. человек, а совокупное количество смертей составило одну десятую процента. Два оставшихся представителя «злобной семейки» считаются относительно безобидными, поскольку имеют ограниченные ареалы распространения и летальность на уровне арифметических погрешностей.

О существовании аляскинской оспы, патогенной для человечества, научный мир узнал лишь в 2015-м. Гипотетически, она могла появиться несколько тысячелетий назад, поэтому достоверных сведений сравнительно немного.

Опасность аляскапокса