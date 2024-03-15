Падение льда с крыши на 3-летнего мальчика в Екатеринбурге попало на видео

Малыш попал в больницу, прокуратура уже проводит проверку.
Ребёнок играл возле многоэтажки и копал снег лопаткой. И тут на него с крыши рухнула приличных размеров сосулька. От удара он потерял сознание и упал в сугроб.
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Мальчику помогли взрослые и вызвали скорую. А районная прокуратура проводит проверку:
Органы прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего. Запрошены документы с целью установления лица, ответственного за обслуживание и содержание жилого дома, за проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда. В больнице запрошены документы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Малютка получил травмы средней степени тяжести, сейчас его лечат.
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Да и по видео кажется, что подняли очень аккуратно.