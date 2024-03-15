Падение льда с крыши на 3-летнего мальчика в Екатеринбурге попало на видео

Растет как трава, но это рассада

«Стыд и позор»: жителей Екатеринбурга возмутил «развратный» танец педагогов перед учениками

В Екатеринбурге родители усадили за руль семимесячного малыша, «чтобы он не плакал»

Момент взрыва вейпа рядом с ребёнком

«Мы думали - ну хрустит, всякое бывает»: в Подмосковье яжемать сломала ребёнку руку и рёбра,...

В Екатеринбурге активисты "Русской общины" устроили разборки с цыганами и вернули украденное авто