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Падение льда с крыши на 3-летнего мальчика в Екатеринбурге попало на видео

Падение льда с крыши на 3-летнего мальчика в Екатеринбурге попало на видео

Автор:
15 марта 2024 16:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Сосулька   екатеринбург   крыша   лед   ребенок   
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Малыш попал в больницу, прокуратура уже проводит проверку.

Ребёнок играл возле многоэтажки и копал снег лопаткой. И тут на него с крыши рухнула приличных размеров сосулька. От удара он потерял сознание и упал в сугроб.

Мальчику помогли взрослые и вызвали скорую. А районная прокуратура проводит проверку:

Органы прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего. Запрошены документы с целью установления лица, ответственного за обслуживание и содержание жилого дома, за проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда. В больнице запрошены документы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Малютка получил травмы средней степени тяжести, сейчас его лечат.

Источник:

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Метки: Видео   Сосулька   екатеринбург   крыша   лед   ребенок   
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5  комментариев
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4k
Максим Макашев 2 часа назад
Родителям надо "фитиль" вставить: ведь детская площадка то РЯДОМ
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7k
Трям 22 минуты назад
На мужика тоже сосулька упала, но раньше.
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24k
sanchesS80 53 минуты назад
Очередные дибилы, которым неймётся подёргать пострадавшего. Ну переверни аккуратно, видишь без сознания, звони в скорою - ничего другого всё равно сделать не можешь.
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11k
Vacony 2 часа назад
... а можно разве поднимать и трогать.. мало ли какие повреждения
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August

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