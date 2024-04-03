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Коллекция весёлых анекдотов с чёрным юмором

Коллекция весёлых анекдотов с чёрным юмором

Автор:
03 апреля 2024 14:13
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   анекдот   группа хлеб   денис кукояка   забавно   смешно   фото   
2600
14

Денис Кукояка - бывший солист группы "Хлеб". Сейчас он ведёт личный блог, в котором публикует разные приколы. Недавно он попросил подписчиков поделиться своими любимыми анекдотами, и пост собрал более 5 млн просмотров и около 3000 комментариев. Давайте посмотрим на самые топовые шутки!

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Метки: Прикол   Юмор   анекдот   группа хлеб   денис кукояка   забавно   смешно   фото   
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11  комментариев
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Korolev Час назад
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Евгений 13 минут назад
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14k
Григорий Бабкин 23 минуты назад
Мдя... Теперь мы знаем ещё один аккаунт никифордиса.
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7k
Старичок Полчаса назад
детский сад, штаны на лямках.
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28k
Sheir Полчаса назад
Если это самые топовые шутки, то что там не в топе? Хотя нет, я это точно знать не хочу
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turyst 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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Lexx 44 минуты назад
10. А ещё майский жук 3-5 лет просто белый червяк с коричневой головой.
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Б.Касторский Час назад
Орден Петросяна надо вручить, я согласен с предыдущим комментатором.
Ни юмора, ни черного юмора тут нет.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1579 постов (1535 в горячем)

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