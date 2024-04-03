Коллекция весёлых анекдотов с чёрным юмором

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Денис Кукояка - бывший солист группы "Хлеб". Сейчас он ведёт личный блог, в котором публикует разные приколы. Недавно он попросил подписчиков поделиться своими любимыми анекдотами, и пост собрал более 5 млн просмотров и около 3000 комментариев. Давайте посмотрим на самые топовые шутки!
1. Анекдот - это одна из древнейших форм юмора, которая существует практически во всех культурах мира
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2. Истоки анекдотов уходят глубоко в историю. Еще в Древней Греции и Риме люди обменивались короткими рассказами с комическими ситуациями. Они были своего рода развлечением на праздниках и вечеринках
Поделитесь вашим любимым анекдотом в комментариях!
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Ни юмора, ни черного юмора тут нет.
Выходит хирург из операционной, где только что делал тяжелую операцию на мозге женщине. В коридрре муж. Хирург к мужу подходит и говорит... "Ну что, операция прошла норм, но жене Вашей очень плохо, она теперь практически овощ, Вам теперь всю жизнь придется о ней заботиться, носить ее на руках, кормить с ложечки, менять ей памепрсы. У Вас теперь практически не будет время ни на себя, ни на других, ни на отдых... Я Вам очень сочувствую..."
Ну мужик как сидел такой, так и сидит.. смотрит в одну точку.. грустный... Хирург смотрел на него, смотрел, потом, улыбаясь, хлопает так мужика по плечу и говорит "Да ладно, чувак, расслабься.... напарил я тебя... умерла она, У-МЕР-ЛА!"