Появилось видео потасовки российского туриста с тайской полицией

Безумный пьяный дебош в исполнении российского туриста произошёл в тайской Кароне 26 марта. На уши была поднята вся местная полиция и персонал отеля, где остановился 37-летний Александр Толстов из Междуреченска вместе со своей женой.

Сначала пьяный здоровяк устроил драку с гостями отеля, а когда на вызов подоспела полиция, решил померяться силами и с правоохранителями. Исход противостояния был предсказуемым — после того, как он несколько раз ударил полицейского, в ответ его нейтрализовали электрошокером.