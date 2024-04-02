Появилось видео потасовки российского туриста с тайской полицией

Дебоширу, к слову, очень повезло. Его поняли, простили и ему не грозят прелести тайской тюрьмы.
Безумный пьяный дебош в исполнении российского туриста произошёл в тайской Кароне 26 марта. На уши была поднята вся местная полиция и персонал отеля, где остановился 37-летний Александр Толстов из Междуреченска вместе со своей женой.
Сначала пьяный здоровяк устроил драку с гостями отеля, а когда на вызов подоспела полиция, решил померяться силами и с правоохранителями. Исход противостояния был предсказуемым — после того, как он несколько раз ударил полицейского, в ответ его нейтрализовали электрошокером.
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Получивший отрезвляющий заряд Александр был закован в наручники и отправлен в местный обезьянник. Там дебошир окончательно пришёл в себя и полностью признал вину. В итоге вместо трёх лет тюрьмы за нападение на представителей власти, ему назначили штраф и депортацию из страны.
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Как рассказала жена Александра, супруг устроил драку, заступаясь за неё. Якобы кто-то из постояльцев толкнул её, а нетрезвый муж отреагировал на это не самым адекватным образом. Вот только зачем он учинил драку с полицейскими, она не объяснила. Известно, что прекрасно отдохнувшая семейная пара вернётся в родной Междуреченск, где их ждут двое малолетних детей, в субботу, 6 апреля.
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Кстати, билеты на самолёт тоже по этой схеме.