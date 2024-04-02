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Появилось видео потасовки российского туриста с тайской полицией

Появилось видео потасовки российского туриста с тайской полицией

Автор:
02 апреля 2024 18:17
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Таиланд   дебош   депортация   драка   пхукет   россиянин   
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Дебоширу, к слову, очень повезло. Его поняли, простили и ему не грозят прелести тайской тюрьмы.

Безумный пьяный дебош в исполнении российского туриста произошёл в тайской Кароне 26 марта. На уши была поднята вся местная полиция и персонал отеля, где остановился 37-летний Александр Толстов из Междуреченска вместе со своей женой.


Сначала пьяный здоровяк устроил драку с гостями отеля, а когда на вызов подоспела полиция, решил померяться силами и с правоохранителями. Исход противостояния был предсказуемым — после того, как он несколько раз ударил полицейского, в ответ его нейтрализовали электрошокером.

Получивший отрезвляющий заряд Александр был закован в наручники и отправлен в местный обезьянник. Там дебошир окончательно пришёл в себя и полностью признал вину. В итоге вместо трёх лет тюрьмы за нападение на представителей власти, ему назначили штраф и депортацию из страны.

Как рассказала жена Александра, супруг устроил драку, заступаясь за неё. Якобы кто-то из постояльцев толкнул её, а нетрезвый муж отреагировал на это не самым адекватным образом. Вот только зачем он учинил драку с полицейскими, она не объяснила. Известно, что прекрасно отдохнувшая семейная пара вернётся в родной Междуреченск, где их ждут двое малолетних детей, в субботу, 6 апреля.

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Метки: Видео   Таиланд   дебош   депортация   драка   пхукет   россиянин   
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10  комментариев
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22k
иванов дмитрий Час назад
мне кажется годочек в тайской тюрьме мог прибавить мозгов этому неадекватному.
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9k
Allmaster 4 минуты назад
Героем приедет, будет говорить что ему все пох. Зря годик не дали подумать...
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11k
Сатанеев Полчаса назад
После таких видео думается, что путёвку оллинклюзив следует продавать только людям со справкой от психиатра.
Кстати, билеты на самолёт тоже по этой схеме.
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35k
Юр21 Час назад
Мал клоп - но вонюч! Ну ничего, теперь в своём Мухосранске отдыхать будет. А зря его со штрафом отпустили, пол годика тайской тюрьмы немного прочистили бы бычку мозги.
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19k
Роберт Шекли Час назад
Пусть в США так "отдохнет"
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61k
dima423 Час назад
Обдолбался тайской дури небось и поехал головой... долбайоп, повезло еще, легко отделался...
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Burzum
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