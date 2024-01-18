Российский турист разгромил офис губернатора Пхукета в Таиланде

Очередной неадекватный турист так хорошо погулял на полюбившимся россиянами курорте, что совсем скоро отправится за решётку. Прошлой ночью 24-летний россиянин пробрался в новое здание суда, где располагается администрация острова Пхукет, поднялся на четвёртый этаж и найденным там же пожарным топором разнёс стеклянную дверь кабинета губернатора.

Сообщается, что ночной дебошир был без футболки и босиком, из-за чего порезал себе ноги разбитым им же стеклом и оставил после себя кровавый след в офисе администрации острова. Внутри турист ничего не тронул, оставив топор под столом секретаря губернатора. Зачем он решил наведаться к губернатору — вопрос к наркологу.