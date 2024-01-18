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Российский турист разгромил офис губернатора Пхукета в Таиланде

Российский турист разгромил офис губернатора Пхукета в Таиланде

Автор:
18 января 2024 13:32
Сообщество : Путешествия
Метки: Таиланд   дебош   задержание   офис губернатора   пхукет   российский турист   топор   
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Пришёл ночью, губернатора на месте не оказалось, вот и психанул.

Очередной неадекватный турист так хорошо погулял на полюбившимся россиянами курорте, что совсем скоро отправится за решётку. Прошлой ночью 24-летний россиянин пробрался в новое здание суда, где располагается администрация острова Пхукет, поднялся на четвёртый этаж и найденным там же пожарным топором разнёс стеклянную дверь кабинета губернатора.


Сообщается, что ночной дебошир был без футболки и босиком, из-за чего порезал себе ноги разбитым им же стеклом и оставил после себя кровавый след в офисе администрации острова. Внутри турист ничего не тронул, оставив топор под столом секретаря губернатора. Зачем он решил наведаться к губернатору — вопрос к наркологу.

После ночного визита к губернатору россиянин угнал стоявший неподалёку от здания суда мопед. Однако полуголого мужчину с окровавленными ногами без труда задержали по горячим следам.


"Безрассудное хулиганство российского туриста в здании администрации Пхукета, приведшее к значительному повреждению офиса губернатора, закончилось арестом и последующей госпитализацией", — пишет местное издание Khaosod Online.

Полицейские передали россиянина медикам. Из-за бессвязной речи те предварительно диагностировали у него психическое расстройство (наивные). После полного отрезвления выздоровления с туристом будут работать полицейские. Против него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Источник:

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Метки: Таиланд   дебош   задержание   офис губернатора   пхукет   российский турист   топор   
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11  комментариев
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3k
Илья Час назад
Тайская тюрьма весьма специфическое место , дебилушке там понравиться
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9k
Maximvs Минуту назад
Огромная просьба к консульству РФ - просто держать ситуацию на контроле. Не помогать, не вытаскивать. Просто проследить, чтоб всё по тамошним законам прошло.
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5k
Vlamir 22 минуты назад
Ждем "Холоп 3"? Сценарий уже есть.
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11k
Борис Карабанов 23 минуты назад
Оштрафовать не по детски, посадить на кол и выслать в свой аул, где он привык так себя вести и не дорос до цивилизованного общества.
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6k
Трям Полчаса назад
А нехер работу прогуливать! ))
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5k
Харон 43 минуты назад
Синька - зло!!!
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13k
Copycat 47 минут назад
вот почему нет как в бриллиантовой руке "Руссо туристо - облико морале"
они же этим бросают тень на всю нацию(

всегда запоминается лучше что то плохое, сто туристов отдохнут цивильно, будут вежливыми, но помнить будут дегенерата который набедокурил - и будут предвзято относиться ко всем остальным его соотечественникам
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7k
Умница-красавица 57 минут назад
Б..ть по возвращении на родину изымать у таких загранпаспорта, чтоб не шлялись и не позорили нас по заграницам
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213
Netrocker Умница-красавица 2 минуты назад
Да тут поздно уже походу - такие новости мимо местных СМИ не проходят.
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