Российский турист разгромил офис губернатора Пхукета в Таиланде

Пришёл ночью, губернатора на месте не оказалось, вот и психанул.
Очередной неадекватный турист так хорошо погулял на полюбившимся россиянами курорте, что совсем скоро отправится за решётку. Прошлой ночью 24-летний россиянин пробрался в новое здание суда, где располагается администрация острова Пхукет, поднялся на четвёртый этаж и найденным там же пожарным топором разнёс стеклянную дверь кабинета губернатора.
Сообщается, что ночной дебошир был без футболки и босиком, из-за чего порезал себе ноги разбитым им же стеклом и оставил после себя кровавый след в офисе администрации острова. Внутри турист ничего не тронул, оставив топор под столом секретаря губернатора. Зачем он решил наведаться к губернатору — вопрос к наркологу.
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После ночного визита к губернатору россиянин угнал стоявший неподалёку от здания суда мопед. Однако полуголого мужчину с окровавленными ногами без труда задержали по горячим следам.
"Безрассудное хулиганство российского туриста в здании администрации Пхукета, приведшее к значительному повреждению офиса губернатора, закончилось арестом и последующей госпитализацией", — пишет местное издание Khaosod Online.
Полицейские передали россиянина медикам. Из-за бессвязной речи те предварительно диагностировали у него психическое расстройство (наивные). После полного
отрезвления выздоровления с туристом будут работать полицейские. Против него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
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они же этим бросают тень на всю нацию(
всегда запоминается лучше что то плохое, сто туристов отдохнут цивильно, будут вежливыми, но помнить будут дегенерата который набедокурил - и будут предвзято относиться ко всем остальным его соотечественникам